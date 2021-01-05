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Подавляющее коронавирус вещество нашли ученые

22:02 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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У пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.

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Гиперхолестеринемия – это увеличение концентрации общего холестерина в плазме
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус. Соответствующее исследование группы немецких и шведских ученых опубликовано на портале MedRxiv.

Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.

Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.

Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни, передает РИА Новости.

коронавирус лечение подавляющее вещество Флувастатины
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