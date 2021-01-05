05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Об индексации пенсий в 2021 году доложил Путину глава Минтруда

21:33 05.01.2021
0

По словам Котякова, повышение пенсий выше уровня инфляции коснулось 32 млн человек.
На эти цели будет направлено 374 млрд рублей. Назван новый средний размер пенсии.

% name% title
Средняя пенсия в России теперь составляет 17 541 рубль

Пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с российским лидером Владимиром Путиным 5 января, сообщает сайт Кремля.

«По действующему законодательству, с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан… В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции, средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учётом индексации составит 17 541 рубль», — сказал министр.

По его словам, повышение пенсий коснулось 32 млн человек.

«На эти цели будет направлено 374 млрд рублей», — добавил Котяков.

Накануне Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Страны бы не было»: Путин спас Россию в лихие 90-е, уверен Песков
22:28 05-01-2021
«Страны бы не было»: Путин спас Россию в лихие 90-е, уверен Песков
Детальный гороскоп на Сочельник 6 января для каждого знака зодиака
22:20 05-01-2021
Детальный гороскоп на Сочельник 6 января для каждого знака зодиака
Новый симптом коронавируса выявили исследователи
22:17 05-01-2021
Новый симптом коронавируса выявили исследователи
Кто победил в погоне за зрителем между «Первым каналом» и «Россией 1»
22:09 05-01-2021
Кто победил в погоне за зрителем между «Первым каналом» и «Россией 1»
Подавляющее коронавирус вещество нашли ученые
22:02 05-01-2021
Подавляющее коронавирус вещество нашли ученые
Мужчина ревнует женщину. Почему и что с этим делать?
21:50 05-01-2021
Мужчина ревнует женщину. Почему и что с этим делать?
Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021 3
21:45 05-01-2021
Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021
Об индексации пенсий в 2021 году доложил Путину глава Минтруда
21:33 05-01-2021
Об индексации пенсий в 2021 году доложил Путину глава Минтруда
После драки с замерзшими в -30 посетителями сменяли охранников и извинились в аквапарке Новосибирска
21:23 05-01-2021
После драки с замерзшими в -30 посетителями сменяли охранников и извинились в аквапарке Новосибирска
Рождественский сочельник 2021: Что категорически запрещено делать 6 января 2021 года
21:20 05-01-2021
Рождественский сочельник 2021: Что категорически запрещено делать 6 января 2021 года