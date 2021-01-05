Выплата на детей с 3 до 7 лет: изменился способ расчета путинского пособия с 1 января 2021 – не все получат двойное начисление. Почему?

Путину доложили, как начислят выплаты на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям

На совещании по социальным вопросам, которое провел 5 января Владимир Путин с членами правительства, говорили в том числе о пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как оказалось, расчет размера этого пособия для малоимущих изменился. Об этом президенту доложил глава Минтруда Антон Котяков.

Дословно

А. Котяков: Перейду к вопросу поддержки малообеспеченных семей и воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, с 1 июня 2020 года была введена ежемесячная выплата на детей этого возраста. Вы во вступительном слове уже сказали, что пособие у нас начислялось начиная с 1 января 2020 года и уже в июне граждане получали пособие за шесть месяцев 2020 года. Выплаты предназначены для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и пособие назначается в размере половины детского регионального прожиточного минимума.

Как и все выплаты, которые вводились в 2020 году, пособие назначалось по принципам «социального казначейства», то есть родителям достаточно было подать одно заявление. Его можно было подавать электронно через портал госуслуг или лично в МФЦ и органах соцзащиты. Помощь была назначена семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей. На эти выплаты из федерального бюджета было выделено почти 213 миллиардов рублей.

Анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты.

Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Стандартным размером остается 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 процентов регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся.

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля [2021 года], но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля [2021 года] смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

Одновременно предлагается усилить адресный характер этой меры поддержки и учитывать при назначении не только официальные доходы семьи, но и ее имущество. Таким образом, пособие должно стать еще более эффективным инструментом для вывода семей с детьми из бедности. Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году – 276 миллиардов рублей, в 2022-м – 295 миллиардов, в 2023-м – 297 миллиардов рублей.

Указ, закрепляющий такой подход, в ближайшее время будет предоставлен Вам, Владимир Владимирович, на подпись. Проекты необходимых решений и актов Правительства под данную редакцию указа нами также подготовлены.

Перейду к вопросу выплаты и индексации пенсии.

В.Путин: Одну секунду.

Татьяна Алексеевна (Голикова), мы вроде договаривались так, что после проведения первого этапа, когда мы платим по 50 только процентов от прожиточного минимума, если видим, что «не добивает» до уровня прожиточного минимума на члена семьи в определенных семьях, то мы сразу начинаем платить до 100 процентов. А сейчас я слышу «трехступенчатая система, 75 [процентов]». Просто посчитали, что это будет более тонкая, более адресная настойка системы?

Т.Голикова: Да, Владимир Владимирович, так и есть. Мы практически весь 2020 год вели работу по выверке и созданию всех информационных систем и понимания ситуации, что действительно происходит. Могу сказать, что количество детей, которые реально оказались нуждающимися в получении такой выплаты, оказалось существенно больше, чем мы предполагали ранее. То есть сейчас по 2020 году мы заплатили 4,7 миллиона человек.

Выяснилось, что информационные системы, из которых мы брали данные по субъектам Российской Федерации по выплатам, страдали одним большим недостатком: количество детей и, соответственно, семей, которые нуждались в получении таких пособий, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах, были ничтожными. Помните, мы обсуждали тему еще со 100-рублевыми пособиям, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны, и, безусловно, когда средний уровень пособия оказался по стране 5900 [рублей], то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно большим.

Это, конечно, хорошо, потому что позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности. Но для того, чтобы оценить реальную ситуацию, мы использовали опыт тех регионов, которые уже давно работают в этом направлении. Это опыт и Москвы, и Татарстана, и еще ряда других субъектов. Как Вы выразились, делаем так называемую тонкую настройку: обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа – 75 процентов и 100 процентов, и вот то, что озвучил Антон Олегович, вынесли сегодня на Ваше обсуждение.