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Книжная долина: Доставка картин по номерам в Бердске

08:41 06.01.2021 Фото: Книжная долина
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Теперь в Бердске вы сможете заказать картины по номерам с доставкой на дом!

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Приятно проводить досуг можно и на карантине

Время хороших новостей!☺️☺️☺️ Теперь вы сможете заказать картины по номерам с доставкой на дом!(Бердск).

По поводу доставки и выбора картины писать в WhatsApp по номеру

89139039022

Источник: Раздел Книжная долина на сайте Весь Бердск

досуг карантин картины по номерам творчество Книжная долина
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