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Здоровье

Мануальный терапевт в "Рассвете"

08:48 06.01.2021 Фото: санаторий Рассвет
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Услуга доступна как для отдыхающих санатория, так и для гостей из города. 

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Основной принцип терапии - глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок только с использованием рук

Спешим сообщить, что в нашем санатории для взрослых и детей от 3-х лет ведёт приём врач мануальный терапевт - Степаненко Дмитрий Александрович.

Основной принцип терапии - глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок только с использованием рук.

Показания:

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любые симптомы остеохондроза
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боль в спине
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мышечные и костные боли
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дискомфорт в воротниковой зоне, в любых отделах позвоночника
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боли после травм, контрактуры, сколиоз, кифоз
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плоскостопие, головные боли, мышечно-тонический синдром
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головокружения, протрузии, защемление нерва и др.

Мануальная терапия показана при сидячем образе жизни для профилактики серьезных нарушений и искривления позвоночника.

Стоимость:

Приём врача (взрослый) - 1600 руб.
Приём врача (дети от 3х лет) - 1000 руб.
Взрослая мануальная терапия - 2000 руб.
Детская мануальная терапия - 1800 руб.

Услуга доступна как для отдыхающих санатория, так и для гостей из города.

Запись на приём по тел.:

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8(38341)4-26-01 (медицинский пост санатория)

По всем вопросам также можно обращаться по тел.:

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8800 250 6919
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89130069008 (доступен ватсап и телеграмм)

Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»

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Источник: Раздел санатория Рассвет на сайте Весь Бердск

мануальная терапия отдых отдых в Бердске санаторий санаторий Рассвет
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