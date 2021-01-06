Мануальный терапевт в "Рассвете"

Услуга доступна как для отдыхающих санатория, так и для гостей из города.

Основной принцип терапии - глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок только с использованием рук

Спешим сообщить, что в нашем санатории для взрослых и детей от 3-х лет ведёт приём врач мануальный терапевт - Степаненко Дмитрий Александрович.

Основной принцип терапии - глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок только с использованием рук.

Показания:





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любые симптомы остеохондрозаболь в спинемышечные и костные болидискомфорт в воротниковой зоне, в любых отделах позвоночникаболи после травм, контрактуры, сколиоз, кифозплоскостопие, головные боли, мышечно-тонический синдромголовокружения, протрузии, защемление нерва и др.

Мануальная терапия показана при сидячем образе жизни для профилактики серьезных нарушений и искривления позвоночника.

Стоимость:



Приём врача (взрослый) - 1600 руб.Приём врача (дети от 3х лет) - 1000 руб.Взрослая мануальная терапия - 2000 руб.Детская мануальная терапия - 1800 руб.

Услуга доступна как для отдыхающих санатория, так и для гостей из города.

Запись на приём по тел.:





По всем вопросам также можно обращаться по тел.:









Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»



Источник: Раздел санатория Рассвет на сайте Весь Бердск