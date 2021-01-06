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Образование

Мечтаете вырастить маленького полиглота? Аристократ поможет!

09:47 06.01.2021 Фото: Центр речи Аристократ
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Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

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"Аристократ" поможет легко выучить иностранный язык

В нашем центре развития ваш ребенок сможет овладеть:

  • Английским языком

  • Французским языком

  • Немецким языком

Ребенок не просто научиться выполнять элементарные школьные задания по данным дисциплинам, но и научится свободно изъясняться с носителями. Отдавая свое чадо к нам, нужно бояться только одного, что вскоре ваш наследник попросит отправиться в кругосветное путешествие, чтобы применить свои знания на практике.

Наши педагоги работают индивидуально и в микро-группах, потому что это позволяет проработать и закрепить знания наиболее уверенно и качественно. 

Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул. Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10.

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск

английский язык в бердске обучение языки Центр речи Аристократ
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