Рождественское послание епископа Искитимского и Черепановского Луки

Желаю вам светлого праздника Рождества Христова!

«Таинство странное вижу и преславное:

Небо – вертеп, престол Херувимский – Деву,

Ясли – вместилище, в нихже возлеже Невместимый

Христос Бог, Егоже, воспевающе, величаем»

(Ирмос 9 песни канона Рождества Христова)

Возлюбленные о Христе братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова!

В этот день Сам Бог явился во плоти, чтобы спасти род человеческий от древней клятвы и обновить человеческое естество.

Ещё во времена ветхозаветные Бог «многократно и многообразно» говорил людям через пророков, но в «последние дни… говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Действительно, «кому, когда из Ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И ещё: «Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном»? (Евр. 1: 1-2, 5). Поэтому ныне мы прославляем Бога, явившегося во плоти, так как в Богомладенце, во Иисусе Христе, по слову Писания «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2: 9). Сегодня произошло событие, которое обновило и преобразило весь мир, «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире» (1 Тит. 3: 16).

О, великое чудо! – Мы видим Невместимого Бога, Творца Вселенной, Вседержителя, возлежащего в вертепе, в яслях в виде

Богомладенца. Здесь Бог являет Своё величие в смирении. Так исполняется Его Промысел о мире, и прежде всего, о человеке.

Мы знаем, что Господь сотворил людей по образу Своему и подобию, но человек не устоял в истине и отпал от Бога. После грехопадения помрачилось всё естество человеческое, и люди своими силами не могли уже вернуться к первозданной чистоте. Но Господь не оставил Свое любимое творение, - ещё до сотворения мира на Предвечном Совете Пресвятой Троицы было определено воплощение Слова Божия для искупления рода человеческого.

После грехопадения «весь мир лежит во зле». Но мы знаем, «что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5: 19-20). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16). Так Господь явил Свою любовь к Своему созданию.

Поэтому мы должны благодарить «Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Кол. 1: 12-14).

Но что же должен делать человек, чтобы усвоить плоды искупления? Прежде всего нам нужна правая, крепкая и нелицемерная вера во Иисуса Христа как в Богочеловека и Искупителя. Нужно веровать в Истину, а Истина – Сам Христос, ибо Он сказал о Себе: «Аз есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит ко Отцу, как только через Меня» (Ин. 14: 6). Но кроме того, вера должна иметь плоды и выражаться в делах, так как Господь говорит, что «кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14: 21). И заповеди Его легки, если мы действительно пребываем в Боге, как ветви соединены с виноградной лозой. Нам необходимо только подклонить свою волю под волю Божию, и тогда мы можем принести много плодов, ибо без Господа «мы не можем делать ничего» (Ин. 15: 5).

Воздадим же Богу благодарение за Его Промысел о нас. Нам нужно помнить, что верующему человеку всё содействует ко благу – и радость, и скорби. Смысл нашей временной жизни – подготовка к жизни вечной, поэтому если мы забываем о своём предназначении быть народом святым, то Господь, как истинный врач, исправляет нас и ведет в Царство Небесное узким путем. Различные скорби и болезни попускаются нам для вразумления, покаяния, и исправления. Господь очищает нас как золото в горниле, чтобы представить нас чистыми и непорочными, приуготовленными быть гражданами Небесного Иерусалима, где не будет ни печали, ни плача, ни воздыхания, но неизреченная радость в Духе Святом. Именно там – наше истинное Отечество. Ибо «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9).

Будем же искать прежде всего «Царства Божия и правды Его» и всё остальное приложится нам (Мф. 6: 33). Если мы с Богом, то нам ничего не страшно, никакие испытания не смогут нас отлучить от Бога: «ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 39).

Поэтому, возлюбленные братья и сестры, вспомним, что мы здесь на земле являемся любимым творением Божиим, и постараемся соответствовать этому великому званию – быть сынами и дочерями Божиими по благодати, и исправим свое житие по Заповедям Господним.

Наше предназначение – жизнь с Богом, и ни в чём другом мы не найдем истинного покоя и радости. Возблагодарим Спасителя за Его любовь к нам, за то, что Он пришел на землю ради нас и нашего ради спасения и воплотился от Пречистой Владычицы Девы Богородицы. Прославим Его Пречистое Рождество вместе с Ангелами и всей Вселенной.

Желаю вам светлого праздника Рождества Христова, исцеления душевного и телесного, милости и радости от Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. С Праздником Боговоплощения!

«Христос рождается – славите! Христос с Небес – срящите! Христос на земли – возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися» (Ирмос 1 песни канона Рождества Христова).

Епископ Искитимский и Черепановский Лука.

Град Искитим, 2021 год от Рождества Христова.