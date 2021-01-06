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Рождество 2021: История и традиции главного праздника православных

14:20 06.01.2021 Фото: freeimg.ru
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Канун Рождества традиционно отмечают дома или в церкви. Днем хозяйки готовят блюда и убирают дом, чтобы на Рождество было чисто. Все работы проводят до первой звезды на небе.

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Сочельник - это последний вечер накануне Рождества Христова
Сюжет: Православные обряды
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Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно делать в сочельник и что запрещеноРождество 2021: История и традиции главного праздника православныхЕщё 597 новостей

Сочельник - это последний вечер накануне Рождества Христова.

Святой ужин - это вечер 6 января перед Рождеством Христовым. Этот праздник отмечается в семейном кругу. В этот день заканчивается Рождественский сорокадневный пост. На столе выставляют 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

История Сочельника

В дохристианскую эпоху 25 декабря (или 6 января) в Римской империи отмечался языческий праздник Солнца. Христиане стремились вытеснить этот распространенный праздник. Первые упоминания о праздновании рождения Христа появились в середине IV века. По библейским преданиям, Иисус родился в семье Марии и Иосифа в Вифлееме. Его семья бежала от царя Ирода, который велел убить всех новорожденных в царстве Иудеи, потому что боялся прихода Мессии.

Святой вечер - это вечер перед Рождеством, когда семья собирается вместе и накрывает стол двенадцатью постными блюдами.

Традиции Сочельника

Канун Рождества традиционно отмечают дома или в церкви. Днем хозяйки готовят блюда и убирают дом, чтобы на Рождество было чисто. Все работы проводят до первой звезды на небе. До тех пор есть нельзя - кормят только детей.

После появления первой зари на небе на стол накрывают ужин из 12 блюд. Поскольку в этот день еще продолжается пост, на столе не должно быть мясной и молочной пищи и яиц. Алкоголь также под запретом - вместо него пьют узвар. Перечень блюд не строгий и определяется по желанию хозяев. Но обязательными на столе являются кутья, узвар и вареники с грибами или капустой. Часто также готовят грибной суп, постный борщ, жареный картофель, тушеную капусту, голубцы с кашей. Рыба в этот вечер разрешена - на стол подают соленую сельдь или заливное.

Первым за стол садится хозяин дома. За стол обязательно садится вся семья. Домой приглашают бабушек и дедушек. Ходить в гости в этот день не принято. Перед тем, как начать есть, глава семьи подбрасывает ложку кутьи к потолку. Если несколько зернышек прилипнет - год будет урожайным. На стол также ставят тарелки для умерших родственников и для тех, кого сейчас нет дома.

В доме под иконами ставят дидуха - украшение из пшеничного или ржаного снопа, символизирующее благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На второй день рождественских праздников Дидуха сжигают, а вокруг него колядуют.

В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Навещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших. Ночью дети и подростки ходят по домам колядовать, а также посещают крестных.

Источник: unian.net

история рождество сочельник традиции и обычаи
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