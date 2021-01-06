Что можно и категорически запрещено делать в Рождественский сочельник в 2021 году по приметам

Стоит одеть красивый наряд светлого цвета и постараться пригласить ровно столько гостей, чтобы за столом было четное число людей.

Один из главных православных праздников в году, когда под запретом любая тяжелая работа

Верующим важно знать что можно и нельзя делать в Рождественский сочельник в 2021 году согласно приметам, чтобы не нарушить церковных правил. Один из главных православных праздников в году, когда под запретом любая тяжелая работа.

Запреты в работе на Рождественский сочельник

Нельзя заниматься уборкой в доме и во дворе, гладить, стирать, делать ремонт, ремонтировать поломанные вещи и технику.

Под запретом рукоделие: шить, вязать и вышивать не стоит до окончания периода святок, другого большого праздника — Крещение Господне, 19 января 2021 года.

Не желательно ссориться, выяснять отношения, злословить, лгать и делать все то, что церковь называет грехом.

Это светлый, семейный праздник, когда следует всех простить и с каждым помириться. Отпустить обиды прошлого, очищаясь духовно.

Накануне Рождества хозяйки подают на стол 12 постных блюд, потому что пища животного происхождения и спиртное запрещено употреблять до 7 января.

Чего нельзя делать в Рождественский сочельник

В сочельник Рождества не принято шуметь, слишком бурно выражать свои эмоции, плясать и петь. Ужин должен пройти в мирной и тихой обстановке.

Не рекомендуется выходить из-за стола до того момента, пока все присутствующие не закончат трапезу. Плохая примета покидать жилище в период застолья и находиться далеко от дома.

Вечером перед Рождеством вообще не принято ходить на прогулки. Те девушки, что еще не замужем, не должны садиться на углу стола: так они еще долго не встретят суженого.

Все долги стоит раздать еще до этого дня, чтобы весь наступивший год не испытывать финансовых трудностей.

Плохо, если за столом находиться нечетное количество гостей. Еще хуже, если на ком-то из присутствующий надета черная одежда.

Что нужно сделать в Рождественский сочельник

Главная традиция праздника — семейный ужин.

Верующие просят прощения у всех, кого обидели в прошлом году, искренне раскаиваясь.

Стоит одеть красивый наряд светлого цвета и постараться пригласить ровно столько гостей, чтобы за столом было четное число людей.

Если так сделать не получается, то можно доставить один дополнительный прибор.

Желательно зажечь свечи. Этот ритуал привлечет в дом благополучие.

Источник: rsute.ru