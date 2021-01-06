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Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях, рассказал эксперт

08:15 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации.

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Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях

Сейчас идут новогодние каникулы - а это отличное время для чего-то нового. Например, можно обновить пароли на своих сервисах. И желательно повторять эту процедуру как минимум раз в год.

"Пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации, - говорит Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. - Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество - их проще сменить".

Эксперт считает, что регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от подобных утечек. "Но для большей надежности я бы рекомендовал дополнительно использовать второй фактор аутентификации: одноразовые пароли из приложений-генераторов (например, google authenticator) или хотя бы из смс", - заключает Анисеня.

Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ, считает, что даже если вы используете в качестве пароля какое-нибудь слово, пусть даже и заумное, злоумышленник сможет его угадать, пользуясь способом, похожим на метод "грубой силы" - только вместо подбора сочетаний букв, цифр и символов, программа будет подбирать слова по обычному словарю. "Обмануть такую программу получится только в том случае, если ваш пароль состоит из нескольких несвязанных друг с другом слов, например "ЗвездаКотенокТеньМашина", - добавляет он.

Источник: РГ

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