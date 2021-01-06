Поздравление с Рождеством Христовым в красивых стихах и прозе

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Это праздник, символизирующий обновление. Ведь не случайно было установлено новое летоисчисление – от Рождества Христова. В этот день православные верующие отмечают рождение Иисуса Христа от Девы Марии. Праздник входит в число господских двунадесятых праздников и ему предшествует 40-дневный Рождественский пост, имеющий многовековую традицию. В этот зимний день верующие ожидают чудес и поздравляют друг друга, желая, чтобы год стал счастливее и благополучнее предыдущего. На нашем портале представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно понравятся вашим родным и друзьям.
Поздравления с Рождеством в стихах
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Пускай природа снежным одеялом
Укроет вмиг деревья и дороги.
Пусть счастье станет небывалым,
Уйдут печали и тревоги.
Пусть зимней сказки атмосфера
Дурманит запахом еловым.
Желаю в чудо вам поверить!
Всех с Рождеством Христовым!
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Рождество – волшебный праздник,
Пожелаем вам чудес!
Чтобы в вашей жизни краски
Не померкли, был в них блеск!
Чтобы в доме вашем счастье
Гостем частым стало впредь!
Прочь тоску, беду, несчастья!
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Рождественская ночь, подарки, свечи,
Друзья и близкие за праздничным столом.
Как хочется, чтоб радость длилась вечно,
И мы делились своим счастьем и теплом.
Пусть ночь пройдет, но с нею не исчезнет
Из наших душ прекрасный добрый свет.
Бог есть любовь, и с нами Он вовек!
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Рождество – это время чудес,
Рождество – это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
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Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.
Даст вам сил и вдохновенья.
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В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
И без примесей горчащих,
Чтоб Вы радовались чаще
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
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В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
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Сегодня дивным песнопеньем
Мир отмечает день рожденья
Христа – Всевышнего Царя.
Он нам – защитник и спаситель,
Надежда наша, наш покров,
Грехов, ошибок искупитель
И безусловная любовь.
Вам в этот день желаем света,
И пусть Господь своим советом
Направит путь ваш на земле!
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В чудесный праздник Рождества,
Хочу я пожелать добра,
В жизни больше волшебства,
Мира, счастья и тепла.
Ангелы пусть опекают
От болезней и невзгод,
Пусть Христос оберегает
От печалей и забот.
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Пожелаю в Рождество,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб здоровья было много
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Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть заходит в дом,
Пусть живется сладко,
Ровненько да гладко.
Пусть пребудут чудеса,
Радость пусть горит в глазах,
Все, что загадаешь ты!
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На пороге Рождество,
А на сердце торжество.
Веры вам, любви и счастья,
Пусть хранит Бог от ненастья.
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С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты…
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья…
Ангел с неба даст совет,
И наполнит сердце счастьем!
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Это светлый и радостный семейный праздник, который принято проводить с самыми близкими людьми. А тех, кого нет рядом, можно поздравить, отправив теплые рождественские пожелания с помощью современных средств связи. На нашем портале вы найдете красивые поздравления с Рождеством, которые станут приятным сюрпризом для ваших родных и любимых.
Красивые поздравления на Рождество Христово в прозе
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Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю надежного светлого ангела за твоей спиной, доброй надежды и счастья в твоем сердце, благополучия и удачи на твоем пути, любви и понимания в твоей семье, добра и мира в твоем доме. Пусть Бог хранит тебя и твоих близких.
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Пусть в Рождество Христово воспрянет дух и пробудятся новые силы, пусть лучиком надежды озарится твой путь, пусть с искорки доброты и любви начинается каждое твое дело. В этот чудесный праздник желаю здоровья, счастья, достатка, терпения, удачи, блаженства для души и благополучия для жизни.
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Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлетов, счастливых полетов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.
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Желаю тебе услышать мелодию Рождества, поверить в зимнюю сказку, загадать самое необычное желание… В этот день все может сбыться, нужно только включить фантазию! Будь откровенным, излучай добро, помогай другим поверить в себя, наслаждайся праздником и согревай близких людей теплом и заботой… С Рождеством Христовым!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей желаю искренне любить всем сердцем и надеяться на лучшее душой, собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами, верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.
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Рождество Христово – самый светлый, спокойный и умиротворенный праздник. В такой день хочется пожелать благополучия, исполнения всех заветных желаний, обязательно поверить в чудо, быть здоровыми и счастливыми. С праздником!
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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее и тогда все приятные встречи будут неслучайными.
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С Рождеством Христовым! Пускай в ваш дом придет чудо. Пусть исполнятся все мечты, в доме витает счастье, комфорт и любовь.
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С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами, пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей. Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!
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Рождество Христово – светлый праздник. С его приходом в наши дома заглядывает волшебство! Будьте счастливы! Берегите чистоту своих душ, живите в согласии и любви, поступайте по совести! Пусть будет мир на земле и в каждом из нас. С Рождеством!
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С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний.
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Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество Христово растопит все печали и откроет двери к счастью и большому чуду, пусть судьба избавит от зависти и лести, пусть будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.
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Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть на душе будет тишь да благодать, а в сердце – радость и любовь. Желаю приятных рождественских встреч, добрых улыбок близких, волшебных мгновений этого праздника, которые подарят светлую надежду на то, что все непременно будет хорошо.
Источник: smartminds.ru