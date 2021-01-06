Поздравление с Рождеством Христовым в красивых стихах и прозе

В этот зимний день верующие ожидают чудес и поздравляют друг друга, желая, чтобы год стал счастливее и благополучнее предыдущего.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Это праздник, символизирующий обновление. Ведь не случайно было установлено новое летоисчисление – от Рождества Христова. В этот день православные верующие отмечают рождение Иисуса Христа от Девы Марии. Праздник входит в число господских двунадесятых праздников и ему предшествует 40-дневный Рождественский пост, имеющий многовековую традицию. В этот зимний день верующие ожидают чудес и поздравляют друг друга, желая, чтобы год стал счастливее и благополучнее предыдущего. На нашем портале представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно понравятся вашим родным и друзьям.

Поздравления с Рождеством в стихах

***

Пускай природа снежным одеялом

Укроет вмиг деревья и дороги.

Пусть счастье станет небывалым,

Уйдут печали и тревоги.

Пусть зимней сказки атмосфера

Дурманит запахом еловым.

Желаю в чудо вам поверить!

Всех с Рождеством Христовым!

***

Рождество – волшебный праздник,

Пожелаем вам чудес!

Чтобы в вашей жизни краски

Не померкли, был в них блеск!

Чтобы в доме вашем счастье

Гостем частым стало впредь!

Прочь тоску, беду, несчастья!



И любовь в друзьях иметь!

***

Рождественская ночь, подарки, свечи,

Друзья и близкие за праздничным столом.

Как хочется, чтоб радость длилась вечно,

И мы делились своим счастьем и теплом.

Пусть ночь пройдет, но с нею не исчезнет

Из наших душ прекрасный добрый свет.



И каждый в своем сердце пусть поверит –Бог есть любовь, и с нами Он вовек!

***

Рождество – это время чудес,

Рождество – это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,



А невзгоды пройдут себе мимо.Пусть все помыслы будут чисты,И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

От любви сердца пусть тают,

Озорно глаза сверкают.



Наградит пусть Бог везеньем,Даст вам сил и вдохновенья.

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,



Чтобы мед был только сладокИ без примесей горчащих,Чтоб Вы радовались чащеЯ сегодня Вам желаю.С Рождеством Вас поздравляю!

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,



Счастья, крепкого здоровья,Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

***

Сегодня дивным песнопеньем



Полны и небо, и земля.Мир отмечает день рожденьяХриста – Всевышнего Царя.Он нам – защитник и спаситель,Надежда наша, наш покров,Грехов, ошибок искупительИ безусловная любовь.Вам в этот день желаем света,В душе согласья и семье.И пусть Господь своим советомНаправит путь ваш на земле!

***

В чудесный праздник Рождества,

Хочу я пожелать добра,

В жизни больше волшебства,

Мира, счастья и тепла.

Ангелы пусть опекают

От болезней и невзгод,

Пусть Христос оберегает

От печалей и забот.

***

Пожелаю в Рождество,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб здоровья было много



И во всем всегда везло!

***

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть заходит в дом,

Пусть живется сладко,

Ровненько да гладко.

Пусть пребудут чудеса,

Радость пусть горит в глазах,



Пусть исполнятся мечты.Все, что загадаешь ты!

***

На пороге Рождество,

А на сердце торжество.

Веры вам, любви и счастья,

Пусть хранит Бог от ненастья.

***

С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты…

Пусть сбываются мечты!

Пусть Господь хранит от бед,

От невзгод, и от ненастья…

Ангел с неба даст совет,

И наполнит сердце счастьем!

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Это светлый и радостный семейный праздник, который принято проводить с самыми близкими людьми. А тех, кого нет рядом, можно поздравить, отправив теплые рождественские пожелания с помощью современных средств связи. На нашем портале вы найдете красивые поздравления с Рождеством, которые станут приятным сюрпризом для ваших родных и любимых.

Красивые поздравления на Рождество Христово в прозе

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Поздравляю с Рождеством Христовым и искренне желаю надежного светлого ангела за твоей спиной, доброй надежды и счастья в твоем сердце, благополучия и удачи на твоем пути, любви и понимания в твоей семье, добра и мира в твоем доме. Пусть Бог хранит тебя и твоих близких.

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Пусть в Рождество Христово воспрянет дух и пробудятся новые силы, пусть лучиком надежды озарится твой путь, пусть с искорки доброты и любви начинается каждое твое дело. В этот чудесный праздник желаю здоровья, счастья, достатка, терпения, удачи, блаженства для души и благополучия для жизни.

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Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлетов, счастливых полетов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.

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Желаю тебе услышать мелодию Рождества, поверить в зимнюю сказку, загадать самое необычное желание… В этот день все может сбыться, нужно только включить фантазию! Будь откровенным, излучай добро, помогай другим поверить в себя, наслаждайся праздником и согревай близких людей теплом и заботой… С Рождеством Христовым!

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Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей желаю искренне любить всем сердцем и надеяться на лучшее душой, собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами, верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.

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Рождество Христово – самый светлый, спокойный и умиротворенный праздник. В такой день хочется пожелать благополучия, исполнения всех заветных желаний, обязательно поверить в чудо, быть здоровыми и счастливыми. С праздником!

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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее и тогда все приятные встречи будут неслучайными.

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С Рождеством Христовым! Пускай в ваш дом придет чудо. Пусть исполнятся все мечты, в доме витает счастье, комфорт и любовь.

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С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа — мечтами, пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба — большой удачей. Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник — настоящим чудом!

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Рождество Христово – светлый праздник. С его приходом в наши дома заглядывает волшебство! Будьте счастливы! Берегите чистоту своих душ, живите в согласии и любви, поступайте по совести! Пусть будет мир на земле и в каждом из нас. С Рождеством!

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С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний.

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Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество Христово растопит все печали и откроет двери к счастью и большому чуду, пусть судьба избавит от зависти и лести, пусть будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть на душе будет тишь да благодать, а в сердце – радость и любовь. Желаю приятных рождественских встреч, добрых улыбок близких, волшебных мгновений этого праздника, которые подарят светлую надежду на то, что все непременно будет хорошо.

Источник: smartminds.ru