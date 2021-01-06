06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сегодня, 6 января - Богоявление у западных христиан: Смысл праздника и традиции

08:20 06.01.2021 Фото: pxhere.com
0

Празднование Богоявления включает посещение торжественной мессы в костеле и семейный ужин после полуночи у камина с «рождественским поленом».

% name% title
Праздник Богоявления, наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником

Праздник Богоявления (греч. Θεοφάνια), наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему, и празднуется Римско-католической церковью 6 января. Более древнее название данного праздника — Явление (греч. Επιφάνια — Эпифания).

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине 2 века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции) и с Крещением Иисуса в Иордане. В 4 веке празднование Рождества католической церковью было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

В дальнейшем смысл праздника в православии и католицизме приобрел разное значение. Так, в православии праздник Богоявления всё более увязывался по смыслу с Крещением, а в католицизме — с евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением волхвов. Крещение же празднуется в воскресенье после Богоявления.

И в настоящее время у католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. Поэтому праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов) или Festum regum (Праздник царей).

В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны: Христу как царю приносится в жертву золото, как богу — ладан, как человеку — мирра.

Празднование Богоявления включает посещение торжественной мессы в костеле и семейный ужин после полуночи у камина с «рождественским поленом». По западной традиции в день Богоявления в церквях совершается освящение ладана и мела, которым верующие пишут у входа в свои дома начальные буквы имен волхвов: «К+М+В». Верят, что эти буквы отгоняют злые силы и злые помыслы от дома и от благополучия семьи, живущей в нем. Мел же хранится весь год, как и вода у православных. До сих пор сохраняется традиция жечь костры — «эпифанские огни», освещающие «путь волхвов».

Источник: calend.ru

6 января 2021 Богоявление у западных христиан история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Секреты солнечных вспышек и землетрясений могут скрываться под поверхностью Солнца
09:23 06-01-2021
Секреты солнечных вспышек и землетрясений могут скрываться под поверхностью Солнца
Полный календарь праздников на январь и февраль 2021 года
09:20 06-01-2021
Полный календарь праздников на январь и февраль 2021 года
Топ-5 профессий, которые будут востребованы после пандемии коронавируса
09:15 06-01-2021
Топ-5 профессий, которые будут востребованы после пандемии коронавируса
Сборная России с разгромным счетом проиграла Финляндии на МЧМ-2021
09:13 06-01-2021
Сборная России с разгромным счетом проиграла Финляндии на МЧМ-2021
Какие новинки представит АвтоВАЗ в 2021 году, смотрите
09:00 06-01-2021
Какие новинки представит АвтоВАЗ в 2021 году, смотрите
С Рождественским Сочельником поздравления в стихах и прозе необычайной красоты
08:50 06-01-2021
С Рождественским Сочельником поздравления в стихах и прозе необычайной красоты
Мануальный терапевт в "Рассвете"
08:48 06-01-2021
Мануальный терапевт в
Рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники травматолог
08:45 06-01-2021
Рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники травматолог
Книжная долина: Доставка картин по номерам в Бердске
08:41 06-01-2021
Книжная долина: Доставка картин по номерам в Бердске
Сегодня, 6 января - Богоявление у западных христиан: Смысл праздника и традиции
08:20 06-01-2021
Сегодня, 6 января - Богоявление у западных христиан: Смысл праздника и традиции