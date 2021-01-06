Сегодня, 6 января - Богоявление у западных христиан: Смысл праздника и традиции

Празднование Богоявления включает посещение торжественной мессы в костеле и семейный ужин после полуночи у камина с «рождественским поленом».

Праздник Богоявления, наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником

Праздник Богоявления (греч. Θεοφάνια), наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему, и празднуется Римско-католической церковью 6 января. Более древнее название данного праздника — Явление (греч. Επιφάνια — Эпифания).

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине 2 века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции) и с Крещением Иисуса в Иордане. В 4 веке празднование Рождества католической церковью было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

В дальнейшем смысл праздника в православии и католицизме приобрел разное значение. Так, в православии праздник Богоявления всё более увязывался по смыслу с Крещением, а в католицизме — с евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением волхвов. Крещение же празднуется в воскресенье после Богоявления.

И в настоящее время у католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении младенцу Иисусу языческих королей — магов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. Поэтому праздник Богоявления получил также название Festum magorum (Праздник волхвов) или Festum regum (Праздник царей).

В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны: Христу как царю приносится в жертву золото, как богу — ладан, как человеку — мирра.

Празднование Богоявления включает посещение торжественной мессы в костеле и семейный ужин после полуночи у камина с «рождественским поленом». По западной традиции в день Богоявления в церквях совершается освящение ладана и мела, которым верующие пишут у входа в свои дома начальные буквы имен волхвов: «К+М+В». Верят, что эти буквы отгоняют злые силы и злые помыслы от дома и от благополучия семьи, живущей в нем. Мел же хранится весь год, как и вода у православных. До сих пор сохраняется традиция жечь костры — «эпифанские огни», освещающие «путь волхвов».

Источник: calend.ru