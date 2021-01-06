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Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать в важный православный день 6 января 2021 года

07:50 06.01.2021 Фото: pxhere.com
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Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

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Ясный день сулил хороший урожай в будущем
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать в важный православный день 6 января 2021 годаНеобычайной красоты поздравления на Сочельник 2021 в прозеЕщё 594 новостей

Дата по старому стилю: 24 декабря.
С Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима — на мороз. - Русская поговорка

6 января — «навечерие» Рождества Христова. Канун праздника в просторечии называется Сочельником, или Сочевником. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и меда — сочива.

Традиция есть это блюдо накануне Рождества родилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы». Впрочем, к ужину приступали только ночью — с восходом первой звезды; до этого момента нужно было поститься.

Поздним вечером за столом собиралась вся семья — начиналась «вечеря». Обычно застолье проходило в родительском доме. Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти.

В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать.

По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи.

Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.

Именины в этот день
Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей

Источник: calend.ru

6 января 2021 или Сочельник именины история праздник Сочевник
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