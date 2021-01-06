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Молитва, которую каждый должен прочесть в ночь на Рождество

04:06 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник.

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В ночь с 6 на 7 января придёт светлый и радостный праздник Рождества Христова
Сюжет: Православные обряды
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Молитва, которую каждый должен прочесть в ночь на РождествоСильные молитвы в Рождество Христово и Сочельник на здоровье, богатство и счастьеЕщё 592 новостей

В ночь с 6 на 7 января придёт светлый и радостный праздник Рождества Христова, который считается величайшим после Пасхи. 6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник.

Согласно традициям, в Сочельник вся семья постилась, и только с первой звездой все садились за стол. С вечера, ближе к полуночи, начиналось колядование с песнями и колядками.

Но всё же Рождество — праздник в первую очередь религиозный, поэтому уместно будет в этот святой вечер обратиться к Богу.

Говорят, что эта молитва обязательно будет услышана:

Прости нас, Господи, на Земле живущих,
не знающих годов грядущих,
прости за наше несовершенство!
За нашу земную суету, за то, что порой не ведаем, что творим.
Прости нас всех и помилуй!
Вразуми и направь на путь истины!
Дай нам Веры, Надежды, Любви!

Дай нам Света, Добра и Радости!
Господи! Как прекрасна жизнь на Земле!
Ты — наш Бог, Творец и Создатель.
Ты один вправе судить нас за наши деяния.
Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле!
А мы, дети Твои, очищаясь душой пред ликом Твоим,
будем жить и творить благость на Земле!
Давайте жить в Мире и Добре, чтобы на нашей цветущей Земле никогда не кончалась жизнь!
Чтобы было больше счастливых и радостных лиц, а в глазах только слёзы радости!
Чтобы, продлевая Жизнь, видеть в детях своё продолжение,
гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми,
воспитывать в них чувства любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле.
Это и есть смысл Жизни — жить для любящих Тебя, Господи,
и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

С наступающим Рождеством!

Источник: oren.ru

молитва молиться рождество сочельник
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