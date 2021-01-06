Молитва, которую каждый должен прочесть в ночь на Рождество

В ночь с 6 на 7 января придёт светлый и радостный праздник Рождества Христова

В ночь с 6 на 7 января придёт светлый и радостный праздник Рождества Христова, который считается величайшим после Пасхи. 6 января православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник.

Согласно традициям, в Сочельник вся семья постилась, и только с первой звездой все садились за стол. С вечера, ближе к полуночи, начиналось колядование с песнями и колядками.

Но всё же Рождество — праздник в первую очередь религиозный, поэтому уместно будет в этот святой вечер обратиться к Богу.



Прости нас, Господи, на Земле живущих,

не знающих годов грядущих,

прости за наше несовершенство!

За нашу земную суету, за то, что порой не ведаем, что творим.

Прости нас всех и помилуй!

Вразуми и направь на путь истины!

Дай нам Веры, Надежды, Любви!



Дай нам Света, Добра и Радости!Господи! Как прекрасна жизнь на Земле!Ты — наш Бог, Творец и Создатель.Ты один вправе судить нас за наши деяния.Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле!А мы, дети Твои, очищаясь душой пред ликом Твоим,будем жить и творить благость на Земле!Давайте жить в Мире и Добре, чтобы на нашей цветущей Земле никогда не кончалась жизнь!Чтобы было больше счастливых и радостных лиц, а в глазах только слёзы радости!Чтобы, продлевая Жизнь, видеть в детях своё продолжение,гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми,воспитывать в них чувства любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле.Это и есть смысл Жизни — жить для любящих Тебя, Господи,и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

С наступающим Рождеством!

Источник: oren.ru