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Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года

10:50 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Святки являются одними из самых главных и праздничных дней в году у христиан. Первый день нужно проводить у родных, а во второй день — нести годовалых детей в церковь.

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Святками называют период после Рождества Христова

Чтобы соблюсти все традиции и не опоздать на традиционные гадания, непременно нужно знать, когда начинаются и заканчиваются святки в 2021 году. Рассказываем даты начала и окончания затяжного 12-дневного периода празднеств «от звезды и до воды».

Святками называют период после Рождества Христова. Считается, что каждый из 12 дней, следующих за этим праздником, освящен торжественным и великим событием. Есть мнение, что этот период называют «Святки», поскольку до самого Крещения Христа прославляют, а в старорусском языке восхваление как раз и называли словом «святить». С 6 века существуют Святки. В этот период люди придерживались определенных традиций, например, под запретом находились венчания, говорили, что «на Святки только волки женятся».

Когда начинаются и заканчиваются святки в 2021 году

Из года в год Святки начинаются с Рождества Христова, которое выпадает на 7 января, и заканчиваются через 12 дней — на Крещение, которое христиане празднуют 19 января. Таким образом, даты Святок не меняются в зависимости от года и в 2021 также будут проходить в период с 7 января (Рождество) по 19 января, точнее — с вечера 6 января до вечера 18 января (до момента крещенского освящения воды в храмах).

Святочные традиции

Святки являются одними из самых главных и праздничных дней в году у христиан. Первый день нужно проводить у родных, а во второй день — нести годовалых детей в церковь. На каждый последующий день принято готовить щедрое угощение. На Святки нужно исправно посещать богослужения, а также совершить таинство причащения. Следует проявлять милосердие, например, посетить детский дом или подать милостыню малоимущим у храма.

Кроме этого:

Нельзя ходить на охоту.
Нельзя выметать сор из избы с 6 по 14 января — его нужно только сжигать.
За рождественским ужином нужно отведать все 12 блюд, чтобы в доме был достаток и сытость.
Нельзя ссориться и ругаться.

Можно гадать, чтобы узнать имя суженого и дату свадьбы.

Изгнание Святок

Обязательный народный обряд — изгнание Святок. Его проводят накануне Крещения. Основная задача этого действа — достойно завершить праздничный период. Примечательно, что традиции изгнания Святок придерживаются и западные, и восточные славяне. В процессе провожания Святок непременно должна быть сожжена рождественская солома, например, в Нижегородской области поджигают сноп, который у них называется «Митрофанушкой». Солому везут на санках по деревне, крича, что «Митрофанушка» горит.

Источник: pronedra.ru

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