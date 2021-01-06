Почему девочек на Руси никогда не называли именем Светлана?

В СССР после засилья Баррикад, Дележей (Дело Ленина живет!) и Тракторин народ одумался. Отчества получались кургузые, резали слух. Поэтому так или иначе наметился поворот к традиционным именам.

Красивое женское имя Светлана обрело популярность не так уж давно

На Руси с приходом христианства образовался особый способ нарекать детей, как правило, ориентировались на дни рождения святых. А вот имени Светлана в святках не было, но девочек называли похоже. Конфликта как такого не было, просто церковь боролась с «книжными» именами, поэтому Светлан не было.

Красивое женское имя Светлана обрело популярность не так уж давно, а на Руси аналогом долгие века служила Фотиния. Сложно себе представить, что Светлан не было, а за появление этого изящного имени надо благодарить русского художника Карла Брюллова. Его кисти принадлежит не только драматическая «Последний день Помпеи», но и загадочная «Гадающая Светлана», написанная в 1836 году.

Так что имя Светлана появилось в обиходе никак не раньше XIX века, и выдумали его русские поэты, точнее, Василий Жуковский. Он продолжил наметившийся в XVII-XVIII веках тренд на разноплановые славянские романтические произведения. Героев там выдумывали, нарекали их как в голову взбредет. Так, собственно, и появилось имя Светлана — из потока сознания.

Имя Светлана должно было кануть в Лету

Разумеется, такие одноразовые имена вроде Майолик, Добрав и Привет на плаву не держались — они были чужды славянскому уху. Но имя Светлана почему-то прижилось. А впервые оно появилось на свет в книжке поэта, обожавшего славянскую культуру, Александра Востокова. И хотя его поэма «Светлана и Мстислав» не была успешной, поэт Жуковский всё же заприметил прекрасное имя.

В 1813 году романтик Василий Жуковский пишет балладу «Светлана», и вот она-то и становится народной. Ее знали, читали и пересказывали наизусть все слои общества, позже даже песню написали по ее мотивам. Вот так загадочно имя Светлана зажило собственной жизнью, и вскоре уже все были уверены, что это древнеславянское имя. Кстати, в церковных книгах его аналогом была Фотиния.

Уже в 1857 году именем «Светлана» был назван пароход, и вот тут-то возник конфликт с церковью. Священники отказывались крестить Светлан. Ведь имени этого нет в святцах! Позиция церкви, как всегда, была железной, пошла даже полемика в прессе. Рупор религии в России «Церковный вестник» в 1912 году так и писал:

«В 1900 году в Священный Синод дважды поступали ходатайства о разрешении наименовать дочерей просителей по имени «Светлана», но Священный Синод не нашёл оснований к удовлетворению означенных ходатайств, так как имени Светлана в православных святцах нет».

Однако без исключений не обошлось: церковники назвали Светланой дочь очень уважаемого человека — коменданта Петропавловской крепости, да и то потому, что дядя новорождённой тоже был большой человек — капитан корабля «Светлана».

После революции 1917 года с именами стало все куда проще: неологизмы и небывалые сочетания букв вошли в обиход, но опять же ненадолго.

Триумф имени Светлана пришелся на XX век

Имя Светлана набирало популярность — это привычный тренд, сопровождающий любое общество. В СССР после засилья Баррикад, Дележей (Дело Ленина живет!) и Тракторин народ одумался. Отчества получались кургузые, резали слух. Поэтому так или иначе наметился поворот к традиционным именам.

Лично товарищ Сталин своих детей называл по-человечески. Например, родившуюся дочь от Надежды Аллилуевой нарек Светланой — и вскоре это имя переживало свой триумф. Легким, солнечным и очень женственным именем начали называть советских девочек: особенно оно шло блондинкам. Церковь в эти годы в СССР переживало далеко не лучшие времена, так что пришлось прогнуться: в 1943 году было принято решение приравнять имя Светлана к ближайшему по смыслу греческому аналогу – Фотинье (от греческого «фотос», что означает «свет»).

Так что компромисс был найден, и Светлан в миру стали крестить как Фотиний. И после войны, вплоть до середины 60-х годов Светлана — востребованное имя. Яркой представительницей Светлан той эпохи стала актриса Светличная. Ее самые эффектные образы заточены именно под светлый цвет волос. Брюнеткой ее можно было видеть лишь в самых первых фильмах вроде «Стряпухи», где она бойко дает отпор нагловатому ухажеру, которого играл Владимир Высоцкий.

Источник: pronedra.ru