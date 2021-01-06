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Как быстро похудеть после новогодних праздников? Самый действенный способ похудения

02:06 06.01.2021 Фото: pxhere.com
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Самый эффективный способ похудения — сочетание кардио тренировок с переходом на белковое питание. Придерживаться такого режима нужно не менее 7 дней.

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Новогодние праздники для набора лишних килограммов являются идеальным временем

Щедрое застолье является неизменным атрибутом новогодних праздников. Обильное потребление вкусностей не остается незамеченным — стрелка весов неумолимо ползет вперед. Рассказываем, как быстро похудеть после новогодних праздников, чтобы вновь радоваться своему стройному отражению в зеркале.

Новогодние праздники для набора лишних килограммов являются идеальным временем, поскольку резко увеличивается суточное потребление калорий из-за вкусностей и также резко уменьшается ежедневная двигательная активность. Другими словами, вы начинаете много кушать и при этом лежите на диване, наслаждаясь просмотром рождественских фильмов. Срабатывает простая арифметика — калорий потребляется больше, чем тратится, а значит все лишнее уходит в запас (в подкожный жир). За 10 дней каникул можно набрать и 3, и 5 килограмм. Когда же праздники заканчиваются, появляется задача быстро и эффективно избавиться от лишних сантиметров в объемах.

Как быстро и эффективно похудеть после новогодних праздников, чтобы килограммы не вернулись

Самый эффективный способ похудения — сочетание кардио тренировок с переходом на белковое питание. Придерживаться такого режима нужно не менее 7 дней. Каждый должен выбрать уровень спортивной нагрузки в зависимости от своей физической подготовки. Например, для опытных спортсменов идеальным вариантом будет часовой бег на голодный желудок, а вот людям, которые никогда раньше не ходили на тренировки, достаточно больше гулять пешком (можно 20-30 минут ходить по ступенькам). После 7-дневной диеты нужно постепенно вводить в рацион углеводы, чтобы закрепить полученный результат.

Основы кардио тренировок для похудения после новогодних праздников

Кардио тренировки — это бег, аэробика, табата, активные круговые тренировки с кардио элементами и весом собственного тела, ходьба по улице, по ступенькам, на степпере, на орбитреке. Эффективной будет тренировка с утра на голодный желудок, а также вечером перед сном, но в этом случае после активности кушать не нужно или в крайнем случае достаточно будет легкого перекуса, например, вареного яйца, кусочка белой рыбы, небольшой порции консервированного тунца (в собственном соку), куриного филе без соуса. Белковое блюдо должны дополнять овощи.

Как придерживаться белкового питания для похудения после Нового Года

Чтобы похудение было быстрым и эффективным, нужно исключить из рациона все продукты, которые содержат муку и сахар: хлеб, печенье, торты, крупы, сладости, десерты, макароны. Также следует убрать из приемов пищи мед и фрукты. Необходимо делать акцент на мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, дополняя эти продукты любыми овощами и зеленью. Можно делать салаты и заправлять их сметаной или растительным маслом, но не майонезом.

Источник: pronedra.ru

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