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Необычайной красоты поздравления на Сочельник 2021 в прозе

07:20 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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6 января завершается строгий Великий пост, и это время радости, молитв и чистых помыслов.

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Поздравления на Сочельник
Сюжет: Православные обряды
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Необычайной красоты поздравления на Сочельник 2021 в прозеМолитва, которую каждый должен прочесть в ночь на РождествоЕщё 593 новостей

Поздравления на Сочельник 2021 в прозе

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В Рождественский сочельник от всей души желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких преград. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

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Поздравляю Вас с Рождественским сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать верный путь и совершать добрые поступки!

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Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

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Пускай Рождественский сочельник принесет в ваш дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С сочельником!

***

Поздравляю я в Сочельник вас! Желаю добра, волшебства, отличного настроения, тепла на душе и долгой светлой жизни! Пусть в доме царит мир, гармония, благополучие, а Рождество пройдет в любви и взаимопонимании!

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В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

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Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

***

Сегодня сочельник, великий и волшебный праздник! Пусть сегодня души ваши будут согреты теплом праздничных свечей и улыбками ваших близких. Желаем вам чтобы в эту ночь исполнились ваши самые сказочные желания. Пускай рождественские колядки наполняют ваши сердца добром и любовью. И пусть рождественская звезда ярко светит вам удачей!

***

В Рождественский сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

В Рождественский сочельник хочу от чистого сердца пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие препятствия на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы в канун праздника сердце избавилось от всего плохого и печального и приготовилось к новому расцвету сил и счастья.

Источник: pozdravok.ru

6 января 2021 поздравления проза сочельник
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Поздравляем Вас с Рождественским сочельником!

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