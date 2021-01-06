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Чего больше всего боятся в 2021 году жители России, показал опрос

08:00 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян.

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Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году

Россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще других волнует невозможность путешествовать. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На SuperJob россияне ищут работу, поэтому страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу. 27% боятся безденежья. 17% тревожатся о здоровье, своем и близких. Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют.

Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем, самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (27%). Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. — о закрытых границах (7%).

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 351
Время проведения: 23—27 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

социолог страх
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