Святки 2021: Душевные поздравления в стихах и прозе с началом святок 6 января

Православные святки возникли не на пустом месте. Как утверждают многие исследователи, у наших предков существовали свои поверья об этих двух неделях.

6 января по юлианскому календарю начинается уникальный двухнедельный период в жизни православных христиан – зимние Святки

6 января по юлианскому календарю начинается уникальный двухнедельный период в жизни православных христиан – зимние Святки. Они длятся целых 12 дней – до самого Крещения Господня.

Православные святки возникли не на пустом месте. Как утверждают многие исследователи, у наших предков существовали свои поверья об этих двух неделях. Эти поверья, соединившись с христианской традицией, создали ту гремучую смесь святости и магии, которую мы еще можем кое-где увидеть и сегодня.

В старые времена святки очень своеобразно делились: первая неделя называлась «святой», вторая – «страшной». Люди верили, что это время перехода – когда старый год уже закончился, а новый еще не начался (вспомним, что вплоть до прихода большевиков в начале XX века новый год на Руси начинался 13 января). Считалось, что на землю приходят духи умерших, и не только их – в некоторых местах Руси бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертами могли порадоваться Рождеству. Молодежь и старшие активно гадали о будущем – считалось, что в это время гадать легче всего.

Во время святок запрещалось работать по вечерам. Девушки и парни собиралась на игрища, самым ярким из которых было колядование. Колядовали по обычаю в ночь на Рождество, Васильев день и Крещение. Колядующим много чего разрешалось такого, что в остальное время закончилось бы плачевно: к примеру, если хозяин не дал гостинцев, колядующие могли увести из хлева скот или что-нибудь поломать.

Интересная традиция крещенского сочельника, которая сейчас уже практически нигде не встречается – выгонять нечистую силу. Сюда относили освящение воды, а во многих местах с этой целью обкуривали дом и пристройки ладаном, с топором обходили домашний скот. Кое-где это была задача парней, которую они выполняли ударами кнутов по заборах, размахивая метлами и громко крича.

***

Отгуляли Рождество,

Время Святок подошло

И до самого Крещенья —

Ожидает нас веселье!

Время петь и танцевать,



Время суженых искать,Скучно в праздники не будет,Все пойдем колядовать!

Веселитесь, угощайтесь,

Перед свечкой погадайте,

Бросьте туфлю за ворота,

Если пошалить охота,

А в конце святочных дней



Соберите всех друзей,Стог соломы подожгите,Святки с честью проводите!

***

На время празднования святок

Отведено двенадцать дней.

Пусть они будут, как подарок,

Легки, удачливы вполне.

От Рождества и до Крещения

Пусть будет рядышком веселье,

Здоровье, смех, мир и покой.

Желаем счастья всей душой!

***

Поздравляю от души и желаю весёлых и добрых Святок. Пусть будет жизнь благодатной, пусть будет великое желание делить радость и любовь с близкими людьми. Искренне желаю уюта в доме и на сердце, пусть будет всегда открыта к счастью и добру входная дверца.

***

Повод есть приятный, сладкий —



Отмечаем все мы Святки.За двенадцать этих днейДел ведь столько — э-ге-гей!Радоваться, не скучать,А еще колядовать,Всех на свете поздравлять,О судьбе своей гадать.Краше всех вы нарядитесь,Развлекайтесь, веселитесь,У людей добру учитесь!

***

Святки — с Рождества и до Крещения

Торжествует празднует народ.

Ведь период радости, веселея

Открывает праздник Новый год!

В Святки все хотят повеселиться,



Отдохнуть, судьбу свою узнать.Ведь на то и есть оно поверье:Что на Святки нужно погадать.

Скажем вам без всяких предсказаний:

Будет легким и счастливым год

И желаем загадать желание,

И кружить свой в жизни хоровод!

***

За окном веселье, смех, слышатся колядки,

Это значит лишь одно, наступили Святки!

Будем петь, и танцевать, и гадать на счастье,

Не помеха в этом деле вьюга и ненастье!

Вас со Святками друзья, нынче поздравляю,

Счастья, радости, любви, от души желаю!

***

Поздравляю вас сердечно,



Жить желаю долго, вечно.Всем богатства нагадать,Всем свою судьбу узнать.

Жизнь хорошей будет пусть,

Не познаете вы грусть.

Сожаленья все пройдут,

Счастье, радость вас найдут!

***

Вас со Святками поздравить

Нынче от души спешу,

Пожелать веселых празднеств

И колядок вам хочу.

Зарядитесь позитивом

Вы на целый год вперед,

Пусть пора добра и сказок

Смех и радость принесет

***

Мы Святки нынче отмечаем,

Ведь Рождество уже пришло.

Тебя еще раз поздравляю,

Желаю наилучшего всего.

Желаю беззаботного веселья,

Эмоций ярких, заводных

И лучезарного, конечно, настроенья



И всяких радостей благих.

***

Сытного застолья вам

И походки шаткой,

Погулять не грех сейчас,

Отмечаем Святки!

Радости и приключений

Я хочу вам пожелать,



Сладостей и кучу денегС шуткой наколядовать.

Пусть звучит ваш смех веселый,

Песни в доме пусть поют,

Будет пусть семья счастливой,

Пусть вас беды не берут.

***

С Рождества и до Крещенья



Ждёт нас чудная пора,Время плясок и веселья,Каждый русский Святкам рад!

В это радостное время

Не приходится скучать,

Нарядившись вслед за всеми,

Ты беги колядовать!

Всё, загаданное нынче,



Воплотится в явь, поверь!Будет счастье безграничным,И войдёт удача в дверь!

Источник: pozdravok.ru