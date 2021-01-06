Святки 2021: Душевные поздравления в стихах и прозе с началом святок 6 января

6 января по юлианскому календарю начинается уникальный двухнедельный период в жизни православных христиан – зимние Святки. Они длятся целых 12 дней – до самого Крещения Господня.
Православные святки возникли не на пустом месте. Как утверждают многие исследователи, у наших предков существовали свои поверья об этих двух неделях. Эти поверья, соединившись с христианской традицией, создали ту гремучую смесь святости и магии, которую мы еще можем кое-где увидеть и сегодня.
В старые времена святки очень своеобразно делились: первая неделя называлась «святой», вторая – «страшной». Люди верили, что это время перехода – когда старый год уже закончился, а новый еще не начался (вспомним, что вплоть до прихода большевиков в начале XX века новый год на Руси начинался 13 января). Считалось, что на землю приходят духи умерших, и не только их – в некоторых местах Руси бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертами могли порадоваться Рождеству. Молодежь и старшие активно гадали о будущем – считалось, что в это время гадать легче всего.
Во время святок запрещалось работать по вечерам. Девушки и парни собиралась на игрища, самым ярким из которых было колядование. Колядовали по обычаю в ночь на Рождество, Васильев день и Крещение. Колядующим много чего разрешалось такого, что в остальное время закончилось бы плачевно: к примеру, если хозяин не дал гостинцев, колядующие могли увести из хлева скот или что-нибудь поломать.
Интересная традиция крещенского сочельника, которая сейчас уже практически нигде не встречается – выгонять нечистую силу. Сюда относили освящение воды, а во многих местах с этой целью обкуривали дом и пристройки ладаном, с топором обходили домашний скот. Кое-где это была задача парней, которую они выполняли ударами кнутов по заборах, размахивая метлами и громко крича.
***
Отгуляли Рождество,
Время Святок подошло
И до самого Крещенья —
Ожидает нас веселье!
Время петь и танцевать,
Скучно в праздники не будет,
Все пойдем колядовать!
Веселитесь, угощайтесь,
Перед свечкой погадайте,
Бросьте туфлю за ворота,
Если пошалить охота,
А в конце святочных дней
Стог соломы подожгите,
Святки с честью проводите!
***
На время празднования святок
Отведено двенадцать дней.
Пусть они будут, как подарок,
Легки, удачливы вполне.
От Рождества и до Крещения
Пусть будет рядышком веселье,
Здоровье, смех, мир и покой.
Желаем счастья всей душой!
***
Поздравляю от души и желаю весёлых и добрых Святок. Пусть будет жизнь благодатной, пусть будет великое желание делить радость и любовь с близкими людьми. Искренне желаю уюта в доме и на сердце, пусть будет всегда открыта к счастью и добру входная дверца.
***
Повод есть приятный, сладкий —
За двенадцать этих дней
Дел ведь столько — э-ге-гей!
Радоваться, не скучать,
А еще колядовать,
Всех на свете поздравлять,
О судьбе своей гадать.
Краше всех вы нарядитесь,
У людей добру учитесь!
***
Святки — с Рождества и до Крещения
Торжествует празднует народ.
Ведь период радости, веселея
Открывает праздник Новый год!
В Святки все хотят повеселиться,
Ведь на то и есть оно поверье:
Что на Святки нужно погадать.
Скажем вам без всяких предсказаний:
Будет легким и счастливым год
И желаем загадать желание,
И кружить свой в жизни хоровод!
***
За окном веселье, смех, слышатся колядки,
Это значит лишь одно, наступили Святки!
Будем петь, и танцевать, и гадать на счастье,
Не помеха в этом деле вьюга и ненастье!
Вас со Святками друзья, нынче поздравляю,
Счастья, радости, любви, от души желаю!
***
Поздравляю вас сердечно,
Всем богатства нагадать,
Всем свою судьбу узнать.
Жизнь хорошей будет пусть,
Не познаете вы грусть.
Сожаленья все пройдут,
Счастье, радость вас найдут!
***
Вас со Святками поздравить
Нынче от души спешу,
Пожелать веселых празднеств
И колядок вам хочу.
Зарядитесь позитивом
Вы на целый год вперед,
Пусть пора добра и сказок
Смех и радость принесет
***
Мы Святки нынче отмечаем,
Ведь Рождество уже пришло.
Тебя еще раз поздравляю,
Желаю наилучшего всего.
Желаю беззаботного веселья,
Эмоций ярких, заводных
И лучезарного, конечно, настроенья
***
Сытного застолья вам
И походки шаткой,
Погулять не грех сейчас,
Отмечаем Святки!
Радости и приключений
Я хочу вам пожелать,
С шуткой наколядовать.
Пусть звучит ваш смех веселый,
Песни в доме пусть поют,
Будет пусть семья счастливой,
Пусть вас беды не берут.
***
С Рождества и до Крещенья
Время плясок и веселья,
Каждый русский Святкам рад!
В это радостное время
Не приходится скучать,
Нарядившись вслед за всеми,
Ты беги колядовать!
Всё, загаданное нынче,
Будет счастье безграничным,
И войдёт удача в дверь!
Источник: pozdravok.ru