С Рождеством Христовым короткие душевные поздравления

Рождество – чудесное время, когда вся семья в сборе в ожидании чего- то светлого и необычного. В такие минуты хочется нести добро, радость и улыбки. Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в стихах и короткой прозе представлены на нашем сайте.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Рождество – праздник семейный. Он очень теплый и добрый. В ночь с 6 на 7 января отмечается удивительный светлый праздник по григорианскому календарю. Католическое Рождество отмечается 25 декабря. Чтобы счастье и радость не покидали ваш дом, собирается за столом вся семья. Без искренних рождественских поздравлений не обойдется.

Конечно, лучше принимать и поздравлять лично. Но бывает так, что близкие люди в этот день находятся далеко, и нет возможности побывать в семейном теплом кругу. Современный темп жизни забирает все время и быстрее отправить СМС с милым пожеланием.

Мы предлагаем красивые и короткие поздравления с Рождеством, которые порадуют ваших близких.

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С Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит ваш дом, избавит от несчастья, наполнит душу радостью и благодарностью за каждый прожитый день!

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С Рождеством тебя! Желаем, чтобы весь год сердце твое было полно радости и счастья!

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С Рождеством! Мира и света вашему дому, гармонии и любви, счастья, удачи и благополучия!

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Поздравляем вас с Рождеством! От всей нашей семьи желаем вам уюта и домашнего тепла, ароматных запахов и радостных вечеров в кругу семьи и друзей!

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Рождество Христово — это великий праздник, добрая сила которого способна творить настоящие чудеса. Я хочу поздравить вас и пожелать, чтобы сила этого доброго праздника исполнила все ваши желания и оберегала вас от любых бед и невзгод. С Рождеством!

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Пусть в день рождения Сына Божьего рождается в Вашем сердце вера в светлое чудо, пусть приходит в дом благополучие и согревают душу лучистые и искренние улыбки близких людей.

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

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Желаю рождественских незабываемых чудес и прекрасных праздничных дней, о которых захочется вспоминать даже ласковыми летними вечерами. Пусть на сердце всегда теплятся негасимые искорки счастья!

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С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

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Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не оставляет никогда! Желаю, чтобы жизнь не часто испытывала на прочность и подкладывала только добрые сюрпризы.

Короткое поздравление с Рождеством

К Рождеству готовятся заранее. Изначально верующие начинают соблюдать пост. Говорят, что именно он очищает весь наш дух. А еще есть чудесная традиция – дарить подарки. Они могут быть недорогими и даже сделанными своими руками. Ведь главное внимание.

Короткие поздравления с Рождеством Христовым могут быть в стихах и в прозе. А если вы еще и творческий человек, то может придумаете свое пожелание от души.

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Пускай в Рождественскую ночь

Желанья все сбываются,

Пусть в доме царствует любовь

И чудеса случаются.

***

Праздник сказочный в гости идет –

Все вокруг — Рождества ожидают!

Пусть в душе твоей вера живет,



И удача в делах помогает!

***

Рождества прекрасный праздник

Всех обрадовать спешит.

Пусть успехов много разных

Он подарит от души!

***

В Рождество – пожелания самые-самые,



Пусть придет в твою жизнь счастье и благодать,Чтоб сбывалось в судьбе только лучшее самое,Чтобы добрые только плоды пожинать!

***

В этот день святой и ясный

Пожелаю вам сейчас

Веры всем, добра и счастья.

С Рождеством Христовым вас!

***

Рождества веселого,

Теплого и доброго,

Снежного и ясного,

Счастливого, прекрасного.

***

Наступает Рождество,

Праздник мира, света,



Пусть же радостью, тепломБудет жизнь согрета.

***

Поздравления с Рождеством Христовым, короткие или длинные, в стихах или прозе, не важно. Главное, чтоб ваши слова и пожелания шли от чистого сердца и души.

Голубь

Рождественская звездочка уже во всю сияет,

Пусть Божий Сын Вашу семью всегда благословляет,

Пусть ласку дарит Он свою, прощая за ошибки,



Чтоб вы ни дня не провели без радостной улыбки.

***

Рождество — великий день!

Он разгонит тьму и тень,

Пусть поможет Бог во всем,

Сохранит от бед пусть он.

***

Пусть этот праздник — Святое Рождество



Поселит в доме радость, удачу и добро!Обиды, неурядицы — навеки пропадут,В семье пусть воцарятся счастье и уют!

***

В Рождество желаю вам везенья,

Успехов, радости, большой любви,

Пускай невзгоды и презренья

Не встретятся на жизненном пути!

***

О, сколько звезд счастливых над нами пронеслось,

Встречай момент прекрасный и желанный.

Рождественское чудо пришло, как лучший гость.

Желанья сбудутся и воплотятся планы!

***

Праздник сказочный в гости идет –

Все вокруг — Рождества ожидают!



Пусть в душе твоей вера живет,И удача в делах помогает!

***

Рождество – чудесное время, когда вся семья в сборе в ожидании чего- то светлого и необычного. В такие минуты хочется нести добро, радость и улыбки. Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в стихах и короткой прозе представлены на нашем сайте. Каждое из них может наполнить сердце родного человека теплом и нежностью.

***

Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество увлекательных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!

***

Пусть Рождества чудесные минуты



Тебе несут любовь и теплоту!Чтоб и намека не было на смуту,А жизнь дарила только доброту!

***

Пусть разольется свет в душе

И сердце улыбается,

И в праздник этот Рождества,

Пусть чудеса случаются.

***

Светлый праздник Рождества

Души наши очищает

И в привычной суете,

О святом напоминает.

Вифлеемская звезда

Дитя в яслях осветила

И прощенье и любовь,



Благодать нам подарила.

Источник: omolitvah.ru