С Рождеством Христовым короткие душевные поздравления

Рождество – праздник семейный. Он очень теплый и добрый. В ночь с 6 на 7 января отмечается удивительный светлый праздник по григорианскому календарю. Католическое Рождество отмечается 25 декабря. Чтобы счастье и радость не покидали ваш дом, собирается за столом вся семья. Без искренних рождественских поздравлений не обойдется.
Конечно, лучше принимать и поздравлять лично. Но бывает так, что близкие люди в этот день находятся далеко, и нет возможности побывать в семейном теплом кругу. Современный темп жизни забирает все время и быстрее отправить СМС с милым пожеланием.
Мы предлагаем красивые и короткие поздравления с Рождеством, которые порадуют ваших близких.
***
С Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит ваш дом, избавит от несчастья, наполнит душу радостью и благодарностью за каждый прожитый день!
***
С Рождеством тебя! Желаем, чтобы весь год сердце твое было полно радости и счастья!
***
С Рождеством! Мира и света вашему дому, гармонии и любви, счастья, удачи и благополучия!
***
Поздравляем вас с Рождеством! От всей нашей семьи желаем вам уюта и домашнего тепла, ароматных запахов и радостных вечеров в кругу семьи и друзей!
***
Рождество Христово — это великий праздник, добрая сила которого способна творить настоящие чудеса. Я хочу поздравить вас и пожелать, чтобы сила этого доброго праздника исполнила все ваши желания и оберегала вас от любых бед и невзгод. С Рождеством!
***
Пусть в день рождения Сына Божьего рождается в Вашем сердце вера в светлое чудо, пусть приходит в дом благополучие и согревают душу лучистые и искренние улыбки близких людей.
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!
***
Желаю рождественских незабываемых чудес и прекрасных праздничных дней, о которых захочется вспоминать даже ласковыми летними вечерами. Пусть на сердце всегда теплятся негасимые искорки счастья!
***
С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.
***
Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не оставляет никогда! Желаю, чтобы жизнь не часто испытывала на прочность и подкладывала только добрые сюрпризы.
Короткое поздравление с Рождеством
К Рождеству готовятся заранее. Изначально верующие начинают соблюдать пост. Говорят, что именно он очищает весь наш дух. А еще есть чудесная традиция – дарить подарки. Они могут быть недорогими и даже сделанными своими руками. Ведь главное внимание.
Короткие поздравления с Рождеством Христовым могут быть в стихах и в прозе. А если вы еще и творческий человек, то может придумаете свое пожелание от души.
***
Пускай в Рождественскую ночь
Желанья все сбываются,
Пусть в доме царствует любовь
И чудеса случаются.
***
Праздник сказочный в гости идет –
Все вокруг — Рождества ожидают!
Пусть в душе твоей вера живет,
***
Рождества прекрасный праздник
Всех обрадовать спешит.
Пусть успехов много разных
Он подарит от души!
***
В Рождество – пожелания самые-самые,
Чтоб сбывалось в судьбе только лучшее самое,
Чтобы добрые только плоды пожинать!
***
В этот день святой и ясный
Пожелаю вам сейчас
Веры всем, добра и счастья.
С Рождеством Христовым вас!
***
Рождества веселого,
Теплого и доброго,
Снежного и ясного,
Счастливого, прекрасного.
***
Наступает Рождество,
Праздник мира, света,
Будет жизнь согрета.
***
Поздравления с Рождеством Христовым, короткие или длинные, в стихах или прозе, не важно. Главное, чтоб ваши слова и пожелания шли от чистого сердца и души.
Голубь
Рождественская звездочка уже во всю сияет,
Пусть Божий Сын Вашу семью всегда благословляет,
Пусть ласку дарит Он свою, прощая за ошибки,
***
Рождество — великий день!
Он разгонит тьму и тень,
Пусть поможет Бог во всем,
Сохранит от бед пусть он.
***
Пусть этот праздник — Святое Рождество
Обиды, неурядицы — навеки пропадут,
В семье пусть воцарятся счастье и уют!
***
В Рождество желаю вам везенья,
Успехов, радости, большой любви,
Пускай невзгоды и презренья
Не встретятся на жизненном пути!
***
О, сколько звезд счастливых над нами пронеслось,
Встречай момент прекрасный и желанный.
Рождественское чудо пришло, как лучший гость.
Желанья сбудутся и воплотятся планы!
***
Праздник сказочный в гости идет –
Все вокруг — Рождества ожидают!
И удача в делах помогает!
***
Рождество – чудесное время, когда вся семья в сборе в ожидании чего- то светлого и необычного. В такие минуты хочется нести добро, радость и улыбки. Лучшие поздравления с Рождеством Христовым в стихах и короткой прозе представлены на нашем сайте. Каждое из них может наполнить сердце родного человека теплом и нежностью.
***
Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество увлекательных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!
***
Пусть Рождества чудесные минуты
Чтоб и намека не было на смуту,
А жизнь дарила только доброту!
***
Пусть разольется свет в душе
И сердце улыбается,
И в праздник этот Рождества,
Пусть чудеса случаются.
***
Светлый праздник Рождества
Души наши очищает
И в привычной суете,
О святом напоминает.
Вифлеемская звезда
Дитя в яслях осветила
И прощенье и любовь,
Источник: omolitvah.ru