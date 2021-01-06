Какие новинки представит АвтоВАЗ в 2021 году, смотрите

Самой дешёвой Vesta является вариант в кузове седан - 676 900 рублей. Самой дорогой модификацией считается четырёхдверка с приставкой Sport - 1 125 900 рублей.

Универсал Lada Largus производится на Волжском автозаводе с 2012 года

В 2020 году российская марка Lada обновила легендарную Lada 4x4, вернула внедорожник Niva и выпустила специальные версии моделей - Quest и Black. Пандемия коронавируса помешала выводу на автомобильный рынок рестайлинговых Lada. 2021 год станет для АвтоВАЗа годом фейслифтингов. Точно не предвидится появление принципиально новых Lada. Не исключено, что компания выпустит и очередные спецверсии своих моделей.

1. Largus FL - рестайлинг модели

Универсал Lada Largus производится на Волжском автозаводе с 2012 года. Автомобиль является лицензионной копией Dacia Logan MCV 2006 года, который был адаптирован под российские условия.



За восемь лет выпуска Lada Largus пережил "русификацию", а также лёгкое обновление в 2019 году. В рамках первого этапа двигатели Renault были заменены на моторы ВАЗ. В рамках второго обновления модель получила решётку радиатора с двумя ламелям, новую эмблему "ладьи", логотип Lada с крупными буквами на левой дверце багажника, чёрное покрытие центральной стойки кузова и другие мелочи.

В текущем году АвтоВАЗ активно тестировал прототипы Largus Facelift. В конце ноября с конвейера завода начали сходить предсерийные экземпляры Largus FL. По предварительным данным, в серию рестайлинговая модель должна пойти в январе 2021 года. Продажи могут стартовать в феврале или в марте. Вазовцы уже раскрыли внешность обновлённого Lada Largus.

Lada Largus примерил Х-образную переднюю часть кузова с головной оптикой от Renault Logan-2, оригинальную решётку радиатора, новый передний бампер, капот и крылья иной формы, наружные зеркала нового образца от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя, укороченную штатную антенну на крыше. Боковина и корма не изменились.

Не тронули и техническую часть машины. Lada Largus, построенный на платформе В0, по-прежнему оснащается 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 и 106 л. с. соответственно. Двигатели работают в связке с безальтернативной пятиступенчатой "ручкой".

Что касается салона, то он имеет переднюю панель и дверные карты от кроссовера Duster, рулевое колесо, щиток приборов, кресла, подлокотник заимствованы от высокого хэтчбека Xray Cross.

Известно, что Largus FL по цене останется в той же нише. Пока стоимость стандартного универсала составляет от 653 900 рублей, "вседорожная" модификация стоит от 813 900 рублей, фургон - от 640 900 рублей.

2. Niva FL - обновление внедорожника после возвращения

Не успел внедорожник Niva вернуться в семейство Lada, как уже на заводе "Лада Запад Тольятти" стартовало серийное производство рестайлинговой версии модели под названием Lada Niva Travel.



Lada Niva Travel получила фары и решётку радиатора от нереализованной Chevrolet Niva-2 2014 года, оригинальную бамперную группу, новые расширители колёсных арок и боковые молдинги, иную форма капота и передних крыльев, светодиодные фонари. Штамп пятой двери не изменился. Остался прежним и интерьер. К слову, Niva теперь схожа с кроссовером Toyota RAV4 нынешнего поколения.

Под капотом Niva Travel, он же ВАЗ-2123, располагается 80-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра. Автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической КП, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

По неподтверждённым сведениям, обновлённая Niva появится в продаже уже в феврале 2021 года. Стоимость модернизированной машины пока неизвестна. Сегодня цены на Niva лежат в диапазоне от 738 000 до 881 000 рублей.

Niva под маркой Lada выпускалась в период с 2000 по 2002 годы. В 2002 году модель стала производиться под эмблемой Chevrolet на СП GM-AvtoVAZ. Первое крупное обновление внедорожника произошло в 2009 году. Спустя десять лет АвтоВАЗ выкупил вернул бренд Niva и предприятие GM-AvtoVAZ, который теперь называется "Лада Запад Тольятти".

3. Vesta FL - фейслифт флагманской модели

Lada Vesta в 2020 году отметила 5-летний юбилей. В конце 2019 года модель прошла через промежуточное обновление, получив бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco, двигатель Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л. с.) и многое другое.

По меркам мирового автопрома уже пора проводить рестайлинг. По неофициальной информации, проект должен состояться до конца 2021 года.

Ранее "РГ" представляла, каким будет внешний вид Vesta Facelift. Облик станет более агрессивным.

Снаружи Lada Vesta Sedan получит новые бампера, другую решётку радиатора, светодиодные фары и фонари, иную форму капота, передних крыльев и крышки багажника. При этом форсунки стеклоомывателя будут перенесены с капота на жабо автомобиля, головная оптика будет оборудована омывателем, передний бампер оснастят парктроником.

Ожидается появление салона с качественной отделкой. В декабре 2018 года в Сети был рассекречен предварительный вариант интерьера Vesta FL. В июле нынешнего года АвтоВАЗ запатентовал новое рулевое колесо, которое идентично рулю на "слитых" изображениях. В декабре стало известно о том, что на автозаводе "Lada Ижевск" собрали опытно-промышленную партию Vesta FL.

Внутри Lada Vesta сможет похвастать видоизменённой передней панелью с современной мультимедийной системой, новой комбинацией приборов, оригинальными дверными картами, центральным тоннелем с кнопкой электроручника и шайбой-селектора выбора режима движения Lada Ride Select.

В данный момент в семейство Lada Vesta входит седан, универсал, их кросс-версии, модификации CNG и Sport. Самой дешёвой Vesta является вариант в кузове седан - 676 900 рублей. Самой дорогой модификацией считается четырёхдверка с приставкой Sport - 1 125 900 рублей.

Источник: РГ