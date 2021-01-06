Ковид-паспорт 2021: Как получить сертификат вакцинации от коронавируса на сайте Госуслуг с 1 января, рассказала специалист

С января 2021 года россиянам начинают выдавать ковид-паспорта. Сайт "Курьер. Среда. Бердск" разобрался, кому и зачем нужен новый документ о вакцинации.

Получить паспорт вакцинации могут только те, кто уже сделал прививку от ковида

На портале госуслуг с начала 2021 года заработал сервис для тех, кто уже получил прививку от коронавируса. Речь идет о так называемом "паспорте вакцинированного".

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, с начала года привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации на портале госуслуг.

- Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации, - сказал Мурашко журналистам в Твери 2 января 2021 года.

Для чего нужен паспорт вакцинации

Одной из целей применения ковид-паспорта является перемещение между странами. При обретении данного бесплатного сертификата у граждан есть возможность не пребывать на карантине в той или иной стране. Впрочем, пока не ясно будет ли разработано соглашение между странами о допущении на их территорию сделанной прививки в другом государстве.

Кто может получить ковид-паспорт:

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" специалист госуслуг, получить паспорт вакцинации на портале могут только те граждане, которые сделали прививку от коронавируса. В перечне услуг данная опция недоступна.

- На портале есть не паспорт вакцинации, а услуга "дневник вакцинации". После того как вам будет поставлена первая прививка, минздрав должен прислать в ваш личный кабинет письмо в котором содержится ссылка на этот дневник. Вам нужно подтвердить, что вы были вакцинированы, тогда вы сможете перейти на форму дневника. За несколько дней до второго этапа вакцинации вам так же придет напоминание. После второй вакцинации в дневнике должен сформироваться QR-код сертификата,при наведении на него откроется сертификат о прохождении вакцинации. Для получения услуги у вас должна быть подтвержденная учетная запись,- сообщила специалист госуслуг 5 января.

Напомним, что выдачу паспортов вакцинации анонсировали еще в декабре. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение "ковид-паспортов" правильным решением.