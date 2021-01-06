06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

С рождеством 2020 картинки необычайной красоты

12:20 06.01.2021 Фото: omolitvah.ru
1

Если кто-то из близких, друзей и родственников не могут посетить семейный ужин, дарятся к Рождеству картинки и открытки, которые могут быть дополнены теплыми пожеланиями.

% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Праздник Рождество Христово – самый светлый праздник в нашем календаре. Во всех ветвях верования празднуют рождение Иисуса Христа. Но, к сожалению, даты празднования разные:

25 декабря по григорианскому календарю – католическое Рождество;
С 6 на 7 января по юлианскому календарю – православное Рождество.

Независимо от веры, многие семьи празднуют Божественный праздник. Если кто-то из близких, друзей и родственников не могут посетить семейный ужин, дарятся к Рождеству картинки и открытки, которые могут быть дополнены теплыми пожеланиями.

Каждый год, отправляя на Рождество красивые картинки, мы хотим порадовать адресата, надеемся на его улыбку и хорошее настроение. В век технологий стало намного проще. Теперь для передачи своих пожеланий нужен только интернет и яркая, в высоком качестве открытка. Электронная рассылка чудесна, она помогает всего за несколько секунд порадовать близкого человека и сказать, что о нем помнят.
Порадуйте своих близких!

% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
% name% title
С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Источник: omolitvah.ru

6 января 2021 открытки праздник Рождество Христово
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Со светлым праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
13:50 06-01-2021
Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
13:45 06-01-2021
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
БердскНапал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
13:39 06-01-2021
Напал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
13:30 06-01-2021
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
13:20 06-01-2021
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
13:15 06-01-2021
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
13:14 06-01-2021
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
БердскЧто делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
13:14 06-01-2021
Что делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
13:00 06-01-2021
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год
12:50 06-01-2021
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год