06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Крещение 2021: Когда праздновать, традиции и обычаи важного церковного дня

11:20 06.01.2021 Фото: wikimedia.org
0

Особенность празднования Крещения заключается в том, что после торжественной службы и молитвенных обращений к Господу верующие могут окунуться в открытые водоемы на специально отведенных для этого площадках.

% name% title
Праздник Крещения — важная дата в православном календаре церковных праздников
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Крещение 2021: Когда праздновать, традиции и обычаи важного церковного дняКакой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать в важный православный день 6 января 2021 годаЕщё 595 новостей

Праздник Крещения — важная дата в православном календаре церковных праздников. В этот день верующие соблюдают основные традиции и предписания церкви. К празднованию готовятся заблаговременно.

Это один из важных двунадесятых праздников, который верующие отметят в начале 2021 года. В это время искренние молитвы помогают изменить жизнь к лучшему, очистить души и заручиться поддержкой небес на весь год. Эксперты рекомендуют еще раз вспомнить о том, какие традиции соблюдают верующие, чтобы исключить неприятности и ненароком не разгневать Господа.

Традиции и особенности празднования Крещения

В Священном Писании отмечено, что Иисус принял свое крещение в святых водах реки Иордан, и крестил его сам Иоанн Предтеча. В ходе таинства Иисус Христос своим телом освятил все воды мира, и раз в год верующие берут освященную воду, заготавливая ее для своих нужд.

По традиции в праздник Крещения верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы набрать святой крещенской воды, которая обладает исключительными свойствами. Ее используют для исцеления от недугов, освящения своих домов, причащения и духовного роста.

Особенность празднования Крещения заключается в том, что после торжественной службы и молитвенных обращений к Господу верующие могут окунуться в открытые водоемы на специально отведенных для этого площадках. На них священнослужители проводят обряд освящения воды. Перед тем как решиться на такой важный шаг, важно удостовериться в хорошем самочувствии, чтобы исключить возможные неприятности со здоровьем, ведь неподготовленные люди могут заболеть после таких серьезных перепадов температур.

Набрать святую воду можно и не в церкви, а из открытого источника, а также из-под крана. Считается, что в 12 часов ночи все воды становятся святыми, и это подтверждается тем, что крещенская вода не портится в течение всего года, сохраняя свои целебные свойства.

Когда празднуют Крещение в 2021 году

Крещение Господне в 2021 году верующие отметят во вторник, 19 числа. В этот день, который также называют Богоявлением, верующие начинают день с молитвенных обращений к Господу, читают покаянные молитвы, а также приходят на торжественное богослужение, чтобы поздравить друг друга с важным праздником и очистить души от грехов.

В день Крещения принято читать молитвы, которые помогают освободить души от негатива, заслужить прощение и раскаяться в невольных прегрешениях. Праздник принято отмечать в кругу семьи, чтобы укрепить священные узы между близкими.

Источник: dailyhoro.ru

19 января 2021 особенности Праздник Крещения традиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Окунаетесь в прорубь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С рождеством 2020 картинки необычайной красоты
12:20 06-01-2021
С рождеством 2020 картинки необычайной красоты
БердскВыпал снег в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске. КБУ топит исправно, заявил вице-мэр Владимир Захаров
12:16 06-01-2021
Выпал снег в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске. КБУ топит исправно, заявил вице-мэр Владимир Захаров
Вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия республиканцы
12:15 06-01-2021
Вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия республиканцы
Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
12:15 06-01-2021
Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками
12:09 06-01-2021
Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками
Когда выйдет полноценная версия игры Cyberpunk 2077, стало известно
12:07 06-01-2021
Когда выйдет полноценная версия игры Cyberpunk 2077, стало известно
БердскБогослужения на Рождество пройдут в храмах Бердска. Смотрите расписание
12:05 06-01-2021
Богослужения на Рождество пройдут в храмах Бердска. Смотрите расписание
Умерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионера
12:00 06-01-2021
Умерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионера
Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке
11:51 06-01-2021
Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке
Цены на квартиры вырастут в 2021 году в России
11:50 06-01-2021
Цены на квартиры вырастут в 2021 году в России