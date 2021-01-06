Крещение 2021: Когда праздновать, традиции и обычаи важного церковного дня

Особенность празднования Крещения заключается в том, что после торжественной службы и молитвенных обращений к Господу верующие могут окунуться в открытые водоемы на специально отведенных для этого площадках.

Праздник Крещения — важная дата в православном календаре церковных праздников

Праздник Крещения — важная дата в православном календаре церковных праздников. В этот день верующие соблюдают основные традиции и предписания церкви. К празднованию готовятся заблаговременно.

Это один из важных двунадесятых праздников, который верующие отметят в начале 2021 года. В это время искренние молитвы помогают изменить жизнь к лучшему, очистить души и заручиться поддержкой небес на весь год. Эксперты рекомендуют еще раз вспомнить о том, какие традиции соблюдают верующие, чтобы исключить неприятности и ненароком не разгневать Господа.

Традиции и особенности празднования Крещения

В Священном Писании отмечено, что Иисус принял свое крещение в святых водах реки Иордан, и крестил его сам Иоанн Предтеча. В ходе таинства Иисус Христос своим телом освятил все воды мира, и раз в год верующие берут освященную воду, заготавливая ее для своих нужд.

По традиции в праздник Крещения верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы набрать святой крещенской воды, которая обладает исключительными свойствами. Ее используют для исцеления от недугов, освящения своих домов, причащения и духовного роста.

Особенность празднования Крещения заключается в том, что после торжественной службы и молитвенных обращений к Господу верующие могут окунуться в открытые водоемы на специально отведенных для этого площадках. На них священнослужители проводят обряд освящения воды. Перед тем как решиться на такой важный шаг, важно удостовериться в хорошем самочувствии, чтобы исключить возможные неприятности со здоровьем, ведь неподготовленные люди могут заболеть после таких серьезных перепадов температур.

Набрать святую воду можно и не в церкви, а из открытого источника, а также из-под крана. Считается, что в 12 часов ночи все воды становятся святыми, и это подтверждается тем, что крещенская вода не портится в течение всего года, сохраняя свои целебные свойства.

Когда празднуют Крещение в 2021 году

Крещение Господне в 2021 году верующие отметят во вторник, 19 числа. В этот день, который также называют Богоявлением, верующие начинают день с молитвенных обращений к Господу, читают покаянные молитвы, а также приходят на торжественное богослужение, чтобы поздравить друг друга с важным праздником и очистить души от грехов.

В день Крещения принято читать молитвы, которые помогают освободить души от негатива, заслужить прощение и раскаяться в невольных прегрешениях. Праздник принято отмечать в кругу семьи, чтобы укрепить священные узы между близкими.

Источник: dailyhoro.ru