Топ-5 профессий, которые будут востребованы после пандемии коронавируса

Топ-5 профессий, которые будут востребованы после пандемии

Эксперты прогнозируют, что после пандемии коронавируса будут особенно востребованы пять профессий. В их числе — маркетологи, представители IT-технологий, психологи. URA.RU поговорило с представителями этих профессий, а также экономистами и сотрудниками Российской академии образования. Они поделились прогнозами и рассказали, куда стоит поступать будущим студентам, чтобы быть востребованными специалистами на рынке труда.

Маркетинг, реклама и PR

После пандемии сильно изменится рынок труда, его структура. Это может сыграть на руку тем, кто хочет стать специалистом по рекламе, маркетингу и PR. Спрос на эти специальности как в России, так и во всем мире в будущем только вырастет. Политконсультант, член Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Потапов рассказал, почему так происходит.

«Пандемия продолжается и изменяет структуру рынка каждый день. Считаю, что услуга PR-продвижения компаний, брендов и людей, занятых предпринимательством, будет востребована всегда, особенно сильно это проявится после спада коронавируса. Уже сейчас прослеживается тенденция: все алгоритмы продвижения в социальных сетях, закупки рекламы становятся одинаковыми. В будущем появится спрос на нестандартные решения, на стратегии продвижения, отличающие клиента от его конкурентов», — рассказал он.

Причиной этого политконсультант назвал отсутствие у людей лишних средств на продвижение из-за кризиса, вызванного именно пандемией. «Естественно, после пандемии будет стагнация и падение среднего чека, перераспределение рынка между игроками. Придут новые люди, которые смогли быстрее адаптироваться. Но пиарщики в это время будут востребованы потому, что генерируют эксклюзив, недоступный через стандартные механизмы продвижения. Скорее всего, заплатить гонорар такому специалисту будет проще, чем платить за одинаковые алгоритмы в соцсетях», — отметил Евгений Потапов.

Психология

Из-за пандемии коронавируса к психологии как к науке стало больше доверия, считает практикующий психотерапевт Маргарита Древаль. Поэтому абитуриенту, склонному к профессии из предметной области «человек-человек», можно обратить внимание именно на получение психологического образования.

«Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свое отношение к психологии и обратиться к специалистам в этой сфере. Пандемия показала, что помимо повседневной жизни, есть и внутренняя жизнь каждого человека, которой нужно уделять внимания не меньше, чем, к примеру, заработку денег. В будущем забота о себе станет для многих нормой. Клиенты будут обращаться к психологам не только в критическом, пограничном или предпсихозном состоянии, как часто бывает сейчас. Станет больше тех, кто захочет улучшить качество жизни и решить внутренние конфликты, а не ждать до последнего», — рассказала она.

Психолог также отметила и рост числа обращений, который, по ее словам, вряд ли снизится в ближайшие годы. «Ко мне стали обращаться люди с тревожными расстройствами, страдающие от панических атак, а также пациенты с маскирующейся депрессией. Раньше ее можно было неосознанно спрятать за путешествиями, поездками, событиями. Когда все это ушло, и большинство самоизолировалось, кого-то вообще уволили, — проблемы в обществе стали проявляться гораздо ярче. Пандемия развернула людей к самим себе и собственной безопасности. Просто так это невозможно забыть или отмахнуться от внутренних конфликтов. Так что в следующие несколько лет психология как академическая наука будет очень востребована», — заключила специалист.

Информационные технологии

Еще одной перспективной сферой деятельности в ближайшие годы станут информационные технологии. На рынке труда ожидается спрос на высококвалифицированных специалистов в этой области. Об этом рассказал член-корреспондент Российской академии образования Олег Смолин.

«Коронавирус и корорнакризис ускорил те тенденции, которые проявлялись уже до него. Очевидно, что после окончания пандемии в России будет увеличиваться количество работников, занятых в отрасли информационных технологий. Уже сейчас жизнь наполовину ушла в виртуальную реальность», — отметил он.

Смолин пояснил, что вместе с тем сократятся профессии, связанные с бухгалтерским учетом — на их место придут программы. Эксперт также прогнозирует увеличение доли и количества людей, занятых в сфере воспроизводства человеческого потенциала — учителя, педагоги, медицинские и социальные работники, психологи.

Медицинские работники

С Олегом Смолиным, прогнозирующим в будущем востребованность врачей, согласны и некоторые представители медицины. Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о нехватке в России врачей всех категорий — узкой и широкой направленности. Причем специалисты узкой направленности нужны только в пандемию, в отличие от специалистов скорой медицинской помощи, спрос на которые у медицинских учреждений с годами только усиливается.

«Хорошие специалисты нужны всегда. В мирное время очень требуются врачи широкого профиля — онкологи, урологи, терапевты. Из-за пандемии возникла нехватка узкопрофильных специалистов. Однако после ее окончания все снова вернется на круги своя», — рассказал он.

Врач также отметил нехватку медицинского персонала в некоторых регионах уже сейчас. «Могу сказать, что на Дальнем Востоке, который сейчас активно застраивается, всегда нужны будут специалисты второго звена специализированной помощи [скорой медицинской помощи]», — резюмировал Евгений Черемушкин.

Антикризисный менеджмент, экономика и управление на предприятии

В списке актуальных в пандемию профессий можно встретить антикризисных менеджеров и управляющих экономическими процессами на предприятиях. Руководитель группы экономических проблем Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Александр Рогожин отметил, что вопреки всеобщему мнению, компании и дальше будут нуждаться в таких специалистах, независимо от кризисов или пандемий. По мнению эксперта, предприятие может испытать кризис в любой момент — даже находясь в самом расцвете.

«Кризисные явления на отдельных предприятиях — это совершенно нормально. Поэтому профессия „антикризисный менеджер“, которая стала актуальна сейчас, в будущем не потеряет популярности. В компании по-прежнему будут требоваться такие сотрудники», — рассказал он.

Эксперт пояснил, что в экономике и управлении на предприятии все обстоит гораздо сложнее. И если антикризисного менеджера успешно можно обучить в университете, то чтобы управлять экономикой предприятия эффективно, необходимо много практики. «В квалификации этого специалиста большую роль играет поствузовское образование — иными словами, практика. Конечно, все зависит от региона, отрасли и конкретной компании. Но при этом такие специалисты всегда в дефиците», — добавил он.

Вывод

Таким образом, представители нескольких профессий и специалисты, напрямую связанные с образованием и экономикой страны, подтвердили, что спрос на рынке труда в России после пандемии коронавируса поменяется. Если до эпидемии COVID-19 требовался персонал в сфере обслуживания, гостиничного бизнеса и общественного питания, то после снижения количества заболевших коронавирусом и снятия всех ограничений в стране начнется спрос на специалистов PR, психологов и людей, связанных с информационными технологиями. При этом врачи и антикризисные менеджеры также останутся нужны после пандемии.

Источник: ura.news