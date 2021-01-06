Крещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января

Гадать на суженого-ряженого лучше всего с 6 на 7 января. В этом случае гадание будет эффективнее, чем в другие дни.

Гадание на жениха на наиболее популярно, потому что оно позволяет увидеть во сне лицо будущего мужа

В начале Нового года 2021 многие хотят заглянуть в свое будущее: загадать заветные желания и узнать сбудутся ли они в грядущем. Девушки еще с давних времен верили, что в Рождественские дни можно "нагадать" себе будущего мужа.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился к тарологу Нине Неверовой для того, чтобы узнать в какое время лучше всего молодым девушкам гадать на жениха и какие из предсказаний являются самыми эффективными и точными. Нина Неверова уже 10 лет занимается раскладами на картах таро. Ежедневно женщина помогает людям в вопросах определения своей "судьбы" и будущего.

В какое время нужно гадать

Таролог рассказала, что гадать на суженого-ряженого можно в любой день, однако предсказание в ночь с 6 на 7 января результативно больше всего.

- Гадать на суженого лучше с 6 на 7 января начиная в 00:00. Энергия в эти дни другая и можно больше деталей узнать, - поведала" Курьер. Среда. Бердск" Нина Неверова.

Виды эффективных гаданий, проверенных тарологом

1.Гадание на мятой бумаге

- Нужно смять бумагу, поджечь ее, далее на тени от свечи, мы крутим эту бумажку и тень может изображать разные образы. Что подсказывает ваша интуиция, что именно вы там видите, то и будет в следующем году. Я так предсказала для себя рождение первого ребенка, так как в тени увидела детскую коляску,- отметила таролог Нина Неверова.

2. Гадание на маятнике

- Для этого гадания я использовала обручальное кольцо моей мамы. Все вопросы связанные с суженым были направлены на этот маятник, привязанный к обыкновенной нитке. Нужно привязать на красную нить кольцо и расположить его по центру нитки. Далее нужно зажечь свечу и задавать вопросы. Если наш сооруженный маятник на вопросы качается "вверх-вниз" -это значит да. Если "вправо-влево", то ответ "нет". Если нет маминого обручального кольца, то можно взять за маятник, например, иглу. Игла тоже может прекрасно работать, как маятник,- произнесла эксперт.

3. Гадание с расческой под подушкой

- Девушка перед сном должна расчесаться и сказать: «суженый-ряженый, приходи ко мне наряженный" после этого ей положено лечь спать и положить эту расческу под подушку. Во сне ей должен явиться суженый,- сказала Неверова.

4. Гадание "на туфельке"

- Вместо туфельки я бросала валенок. Нужно взять валенок, перебросить через себя.Если он упадет далеко, то это значит, что твой суженый будет из другого города или из другой страны. Если валенок упал близко, то жених твой будет жить где-то рядом , например, в одном городе или в одном районе. У меня так и произошло. Я кинула валенок, и он мне показал, что мой суженый рядом. Мы с мужем жили недалеко друг от друга,- поведала Нина Неверова.

Святочные дни — идеальный период, когда можно провести ритуалы гадания, узнать о своем будущем, привлечь благополучие в свой дом. Подобных обрядов на суженого и не только существует огромное множество. В большинстве случаев они отличаются своей доступностью и простотой, а атрибуты, которые используются для гадания, всегда найдутся под рукой. Однако, гадать или нет каждый выбирает сам.