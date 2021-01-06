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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 6 января отмечается 7 именин по церковному календарю

07:10 06.01.2021 Фото: Public Domain Pictures
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По святцам 6 января отмечается 7 именин: 4 мужских и 3 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Ахмед в переводе с арабского языка - «достойный похвалы», «наиславнейший», а также «тот, кто постоянно благодарит Бога»
Иннокентий от латинского innocens - «безвредный, невинный, безобидный»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Женщины

Агата вариант мужского имени Агапий (Агапит), происходящего от греческого агапе - «любовь»
Евгения женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Клавдия женская форма от Клавдий, происходящего от римского родового имени Claudius (от латинского claudus) - «хромать»
день ангела именинники именины
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