Сегодня именины: 6 января отмечается 7 именин по церковному календарю

Мужчины
|Ахмед
|в переводе с арабского языка - «достойный похвалы», «наиславнейший», а также «тот, кто постоянно благодарит Бога»
|Иннокентий
|от латинского innocens - «безвредный, невинный, безобидный»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Женщины
|Агата
|вариант мужского имени Агапий (Агапит), происходящего от греческого агапе - «любовь»
|Евгения
|женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Клавдия
|женская форма от Клавдий, происходящего от римского родового имени Claudius (от латинского claudus) - «хромать»