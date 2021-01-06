06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 января 2021 в России и мире

07:40 06.01.2021 Фото: Pikist
0

Список праздников России и мира 6 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
6 января - Навечерие Рождества Христова

• Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)
• Хур-хрум-день
• Католическое Богоявление (Эпифания, Epiphany)

• День памяти преподобномученицы Евгении Римской
• День яблони (Apple Tree Day)
• Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)
• День обнимашек (National Cuddle Up Day) - США
• День песочного печенья (National Shortbread Day) - США
• Святое Рождество Христово и Крещение - Армения
• Маленькое Рождество - Ирландия
• День вооружённых сил - Ирак
• День трёх королей (Three Kings Day) - Германия, Испания
• День марунов - Ямайка
• День бобов (National Bean Day) - США
• День Патет Лао - Лаос
• День Бефаны - Италия
• Йорданов день - Болгария
• День технологий (National Technology Day) - США
• День «Позовите поэта на обед» (National Take a Poet to Lunch Day) - США
• Именины у Евгении, Клавдии, Артёма, Николая, Сергея
• Святвечер (Сочевник)

Важные даты

563 заново освящён собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.
1834 состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни!»
1886 немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий – предсказанный Д. И. Менделеевым «экасилиций». Его открытие оказалось лучшим на то время подтверждением теории Менделеева.
1896 премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.
1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.

1937 прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.
1939 немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.
1943 для личного состава Красной Армии введены погоны.
1943 образована Курганская область.
1948 венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.
1950 МиГ-17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.
1952 на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.
1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
2004 взрыв в вагоне московского метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погиб 41 человек, ранено более 250.
2018 с космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

важные даты важные события какой сегодня праздник праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 января 2021 в России и мире
07:40 06-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 января 2021 в России и мире
Необычайной красоты поздравления на Сочельник 2021 в прозе
07:20 06-01-2021
Необычайной красоты поздравления на Сочельник 2021 в прозе
Сегодня именины: 6 января отмечается 7 именин по церковному календарю
07:10 06-01-2021
Сегодня именины: 6 января отмечается 7 именин по церковному календарю
Что можно и категорически запрещено делать в Рождественский сочельник в 2021 году по приметам
06:50 06-01-2021
Что можно и категорически запрещено делать в Рождественский сочельник в 2021 году по приметам
БердскПрогноз погоды: Жгучие морозы накроют Бердск 6 января
06:30 06-01-2021
Прогноз погоды: Жгучие морозы накроют Бердск 6 января
Гадание с 6 на 7 января 2021. Как легко узнать свое будущее на Святки и Рождество Христово
05:06 06-01-2021
Гадание с 6 на 7 января 2021. Как легко узнать свое будущее на Святки и Рождество Христово
Молитва, которую каждый должен прочесть в ночь на Рождество
04:06 06-01-2021
Молитва, которую каждый должен прочесть в ночь на Рождество
Святки 2021: Душевные поздравления в стихах и прозе с началом святок 6 января
03:00 06-01-2021
Святки 2021: Душевные поздравления в стихах и прозе с началом святок 6 января
Как быстро похудеть после новогодних праздников? Самый действенный способ похудения
02:06 06-01-2021
Как быстро похудеть после новогодних праздников? Самый действенный способ похудения
Сильные молитвы в Рождество Христово и Сочельник на здоровье, богатство и счастье
01:00 06-01-2021
Сильные молитвы в Рождество Христово и Сочельник на здоровье, богатство и счастье