Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 января 2021 в России и мире

6 января - Навечерие Рождества Христова

• Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)

• Хур-хрум-день

• Католическое Богоявление (Эпифания, Epiphany)



• День памяти преподобномученицы Евгении Римской
• День яблони (Apple Tree Day)
• Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)
• День обнимашек (National Cuddle Up Day) - США
• День песочного печенья (National Shortbread Day) - США
• Святое Рождество Христово и Крещение - Армения
• Маленькое Рождество - Ирландия
• День вооружённых сил - Ирак
• День трёх королей (Three Kings Day) - Германия, Испания
• День марунов - Ямайка
• День бобов (National Bean Day) - США
• День Патет Лао - Лаос
• День Бефаны - Италия
• Йорданов день - Болгария
• День технологий (National Technology Day) - США
• День «Позовите поэта на обед» (National Take a Poet to Lunch Day) - США
• Именины у Евгении, Клавдии, Артёма, Николая, Сергея
• Святвечер (Сочевник)

Важные даты

563 заново освящён собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.

1834 состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни!»

1886 немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий – предсказанный Д. И. Менделеевым «экасилиций». Его открытие оказалось лучшим на то время подтверждением теории Менделеева.

1896 премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.



1937 прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.1939 немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.1943 для личного состава Красной Армии введены погоны.1943 образована Курганская область.1948 венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.1950 МиГ-17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.1952 на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.2004 взрыв в вагоне московского метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погиб 41 человек, ранено более 250.2018 с космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.

