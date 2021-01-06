Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 января 2021 в России и мире

• Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)
• Хур-хрум-день
• Католическое Богоявление (Эпифания, Epiphany)
• День яблони (Apple Tree Day)
• Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)
• День обнимашек (National Cuddle Up Day) - США
• День песочного печенья (National Shortbread Day) - США
• Святое Рождество Христово и Крещение - Армения
• Маленькое Рождество - Ирландия
• День вооружённых сил - Ирак
• День марунов - Ямайка
• День бобов (National Bean Day) - США
• День Патет Лао - Лаос
• День Бефаны - Италия
• Йорданов день - Болгария
• День технологий (National Technology Day) - США
• День «Позовите поэта на обед» (National Take a Poet to Lunch Day) - США
• Святвечер (Сочевник)
Важные даты
563 заново освящён собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.
1834 состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни!»
1886 немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий – предсказанный Д. И. Менделеевым «экасилиций». Его открытие оказалось лучшим на то время подтверждением теории Менделеева.
1896 премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.
1900 русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море.
1939 немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.
1943 для личного состава Красной Армии введены погоны.
1943 образована Курганская область.
1948 венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.
1950 МиГ-17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.
1952 на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.
1958 в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
2018 с космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend