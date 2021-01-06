За какие устройства в машине выписывают штраф. Полный список

Стремление «нафаршировать» свой автомобиль оригинальными новинками может привести к штрафу или лишению прав. Прежде, чем устанавливать что-либо на машину, нужно ознакомиться с перечнем приборов и приспособлений, запрещенных законом.
Некоторые водители монтируют такие запрещенные к эксплуатации устройства и элементы тюнинга:
- электрические рамки, скрывающие номер машины от видеофиксации;
- шторки на окнах;
- управляемые шторки на номера машины, усложняющие идентификацию автомобиля при совершении нарушений ПДД;
- модный поворотный механизм для сокрытия номера машины;
- нестандартное крепление для противотуманных фар;
- разноцветные светодиодные ленты в фарах;
- светящиеся омыватели стекла;
- светодиодные фары.
Различные световые приспособления затрудняют видимость и способствуют увеличению количества аварий на дорогах.
Кроме этого, запрещаются прожекторы, спойлеры, спортивные рули, незаконно установленные маячки спецтранспорта. На лобовое стекло нельзя крепить навигатор, видеорегистратор и другие мобильные устройства. Также необходимо соблюдать допустимый уровень шума глушителя – 96 децибел.
За все указанные нарушения предусмотрены штрафы или даже лишение прав на некоторое время.
Источник: 1rre.ru