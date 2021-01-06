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За какие устройства в машине выписывают штраф. Полный список

09:46 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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На лобовое стекло нельзя крепить навигатор, видеорегистратор и другие мобильные устройства.

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Будьте аккуратнее при модернизации своего авто

Стремление «нафаршировать» свой автомобиль оригинальными новинками может привести к штрафу или лишению прав. Прежде, чем устанавливать что-либо на машину, нужно ознакомиться с перечнем приборов и приспособлений, запрещенных законом.

Некоторые водители монтируют такие запрещенные к эксплуатации устройства и элементы тюнинга:

  • электрические рамки, скрывающие номер машины от видеофиксации;
  • шторки на окнах;
  • управляемые шторки на номера машины, усложняющие идентификацию автомобиля при совершении нарушений ПДД;
  • модный поворотный механизм для сокрытия номера машины;
  • нестандартное крепление для противотуманных фар;
  • разноцветные светодиодные ленты в фарах;
  • светящиеся омыватели стекла;
  • светодиодные фары.

Различные световые приспособления затрудняют видимость и способствуют увеличению количества аварий на дорогах.

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Памятка

Кроме этого, запрещаются прожекторы, спойлеры, спортивные рули, незаконно установленные маячки спецтранспорта. На лобовое стекло нельзя крепить навигатор, видеорегистратор и другие мобильные устройства. Также необходимо соблюдать допустимый уровень шума глушителя – 96 децибел.

За все указанные нарушения предусмотрены штрафы или даже лишение прав на некоторое время.

Источник: 1rre.ru

автомобили запрещено тюнинг устройства
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