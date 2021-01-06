За какие устройства в машине выписывают штраф. Полный список

На лобовое стекло нельзя крепить навигатор, видеорегистратор и другие мобильные устройства.

Будьте аккуратнее при модернизации своего авто

Стремление «нафаршировать» свой автомобиль оригинальными новинками может привести к штрафу или лишению прав. Прежде, чем устанавливать что-либо на машину, нужно ознакомиться с перечнем приборов и приспособлений, запрещенных законом.

Некоторые водители монтируют такие запрещенные к эксплуатации устройства и элементы тюнинга:

электрические рамки, скрывающие номер машины от видеофиксации;

шторки на окнах;

управляемые шторки на номера машины, усложняющие идентификацию автомобиля при совершении нарушений ПДД;

модный поворотный механизм для сокрытия номера машины;

нестандартное крепление для противотуманных фар;

разноцветные светодиодные ленты в фарах;

светящиеся омыватели стекла;

светодиодные фары.

Различные световые приспособления затрудняют видимость и способствуют увеличению количества аварий на дорогах.

Памятка

Кроме этого, запрещаются прожекторы, спойлеры, спортивные рули, незаконно установленные маячки спецтранспорта. На лобовое стекло нельзя крепить навигатор, видеорегистратор и другие мобильные устройства. Также необходимо соблюдать допустимый уровень шума глушителя – 96 децибел.

За все указанные нарушения предусмотрены штрафы или даже лишение прав на некоторое время.

Источник: 1rre.ru