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ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России

09:51 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отмечается, что в этих городах наблюдается большой спрос на культурные ценности, высокий уровень потребления и материального благополучия, лучше всего работает медицинская сфера.

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Казань

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в топ-5 лучших городов по качеству жизни. Такие выводы, проведя исследование, сделали специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

«Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года — это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань», - говорится в исследовании.

В топ-10 вошли Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

В список городов, где в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, попали Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в этих городах наблюдается большой спрос на культурные ценности, высокий уровень потребления и материального благополучия, лучше всего работает медицинская сфера.

В опросе участвовали не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов в каждом из рассмотренных городов.

Данные стали основанием для расчета единого индекса качества жизни, передает ТАСС.

Грозный казань Калуга качество жизни москва санкт-петербург топ городов
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