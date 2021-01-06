Бюджетные новогодние каникулы в 2021 году: где можно недорого отдохнуть в Москве и Подмосковье

Люди, забронировавшие тур в «Яхт Клубе Новый Берег» на 3-9 января, платили от 8 900 руб.

В Москве и подмосковье можно найти праздничный досуг на любой карман

Зимние каникулы для взрослых в 2021 году продлятся до 10 января. Жители Москвы и Подмосковья могут потратить время на активный отдых. Многие праздничные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса. Но в столице осталось достаточно мест для интересного и сравнительно недорогого отдыха.

На фоне новостей о Covid-19 возникали предположения, что Новый год 2021 в России пройдет при полном локдауне. Ограничения на праздники сохранились. Так, рестораны и развлекательные заведения Москвы не могли принимать посетителей в новогоднюю ночь. Многие детские мероприятия отменили. Но елки и мероприятия на открытом воздухе продолжили работу. В помещениях праздники также проводятся, но с ограничениями, сдерживающими распространение инфекции. Москвичам и гостям столицы остается выбрать, где отдохнуть в январе 2021-го с небольшими затратами.

Бюджетный отдых в Москве

В столице ближайшие дни будет легкий мороз и небольшой снег. Из-за высокой влажности погода может казаться холоднее, чем в реальности. Погулять по городу и реализовать самый простой план на бюджетный отдых, захотят не все. Следующей ценовой категорией можно считать онлайн-мероприятия. Многие площадки еще в середине года перешли в Интернет из-за коронавирусных ограничений.

До 7 января за 300-500 руб. можно посмотреть новый спектакль Юрия Куклачева, где используются иллюзорные технологии. Выступления проходят и в оффлайн-режиме. Но стоимость билетов начинается от 1 000 – 1 500 руб.

Крокус Сити Холл регулярно организует елки. В 2021-м компания не отказалась от традиции, но вывела представление на новый уровень. За 690 – 1 335 руб. гостям предлагается принять участие в персонализированном интерактивном онлайн-спектакле «Пять чудес Деда Мороза». До 7 января пользователи могут помочь спасти Новый год от Снежной Королевы (Нона Гришаева).

Отдохнуть можно и за пределами дома. Веселое времяпрепровождение на зимних каникулах предлагает бассейн «Чайка». До 10 января билет детям младше 16 лет обойдется в 800 руб. Взрослым, в зависимости от времени (день или вечер) придется заплатить 1 500 руб. или 1 100 руб.

Любителей нестандартных занятий может заинтересовать сенсорная экспозиция музея «Прогулка в темноте». За час группа посещает 5 зон, узнавая их с новой стороны. Одному участнику базовая экскурсия обойдется в 790-890 руб.

В Москве продолжают действовать катки. Одна из крупнейших площадок работает в парке Горького (10:00 – 23:00, выходной — понедельник). Детский билет обойдется в 150 – 300 руб, взрослый – 250 – 600 руб. Учитывая требование соблюдать социальную дистанцию, одновременное число катающихся может быть ограничено.

Перечислять все столичные развлечения на зимние каникулы придется долго. Стоит подытожить, что в Москве удастся найти варианты недорогого отдыха (около 1 000 руб. с человека) для людей с разными интересами.

Куда недорого поехать в Подмосковье

Далеко не все хотят оставаться в столице на новогодние каникулы. Длительные праздники дают возможность вырваться на отдых – хотя бы на несколько дней в Подмосковье. Поклонников настоящих северных забав может заинтересовать катание на собачьих упряжках. В Московской области действует несколько питомников, разводящих хаски.

Здесь можно:

прокатиться на ватрушке или санках;

поиграть со щенками;

узнать больше о разведении собак.

Питомники существуют и в Москве. Но областные объекты предлагают более дешевые билеты – около 500 руб. с человека за стандартную программу. В питомниках, вроде Хаски Парка Раменское, существует дополнительная услуга – рыбалка.

Желающим выехать в пансионат потребуется более серьезный бюджет. Можно найти недорогие дома отдыха в ближнем Подмосковье. Так, путевка в пансионат «Клязьма» с 5 января обойдется от 13 500 руб. за номер класса эконом. В программу входит питание и развлечения.

Люди, забронировавшие тур в «Яхт Клубе Новый Берег» на 3-9 января, платили от 8 900 руб. Столько стоит участие в программе «Морские каникулы» при полном пансионе (2 дня, 1 ночь).

Любители провести рождественские праздники в тишине могут арендовать дом в Подмосковье. Но цены на съемное жилье в зимние каникулы традиционно подскакивают – недорогой вариант найти будет сложно.

Источник: Пронедра