Секреты солнечных вспышек и землетрясений могут скрываться под поверхностью Солнца

Ученые планируют продолжить поиск механизма, глядя на другие солнечные землетрясения, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичные подводные источники.

Солнце по прежнему хранит много загадок

Секрет солнечной активности - сейсмическая активность Солнца во время солнечных вспышек - может быть скрыт под поверхностью Солнца.

Эти землетрясения высвобождают акустическую энергию в виде волн, которые колеблются по поверхности Солнца, как волны на озере, в течение нескольких минут после солнечной вспышки - вспышки света, энергии и материала, наблюдаемой во внешней атмосфере Солнца.

Ученые давно подозревали, что солнечные землетрясения вызваны магнитными силами или нагревом внешней атмосферы, где и происходит вспышка. Считалось, что эти волны проникают сквозь поверхность Солнца вглубь его недр. Но новые результаты, основанные на данных обсерватории солнечной динамики НАСА, обнаружили нечто иное.

В июле 2011 года SDO наблюдала солнечное землетрясение с необычно резкой рябью, исходящей от умеренно сильной солнечной вспышки. Ученые смогли отследить волны, которые вызвали эту рябь, обратно к их источнику, используя метод, называемый гелиосейсмической голографией. Этот метод, в котором для измерения движения солнечной поверхности использовался гелиосейсмический и магнитный сканер SDO, ранее использовался для отслеживания акустических волн от множества других источников на Солнце.

Вместо волн, идущих к Солнцу сверху, ученые увидели поверхностную рябь от землетрясения, возникшую из-под поверхности Солнца сразу после того, как произошла вспышка. Результаты, опубликованные в журнале Astrophysical Journal Letters , показали, что акустический источник находился примерно на 700 миль ниже поверхности Солнца, а не над поверхностью, как считалось ранее.

Ученые полагают, что эти волны были вызваны подводным источником, который, в свою очередь, каким-то образом был вызван солнечной вспышкой в ​​атмосфере выше. Новые находки могут помочь объяснить давнюю загадку землетрясений: почему некоторые из их характеристик заметно отличаются от вспышек, которые их вызывают.

Ученые до сих пор не определили, какой механизм на самом деле вызывает солнечные землетрясения, хотя результаты дают ключ к разгадке того, что их происхождение, вероятно, скрывается под поверхностью. Ученые планируют продолжить поиск механизма, глядя на другие солнечные землетрясения, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичные подводные источники.

Источник: NASA