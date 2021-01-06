Сборная России с разгромным счетом проиграла Финляндии на МЧМ-2021

Сборная России впервые за три года осталась без медалей МЧМ.

Сборная России впервые за три года осталась без медалей МЧМ.

Молодежная сборная России уступила команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира-2021. Финны обыграли подопечных Игоря Ларионова со счетом 4:1.

На 7-й минуте Илья Сафонов вывел россиян вперед.

Во втором периоде финны отыгрались — отличился Антон Лунделль.

Микко Петман на 42-й минуте вывел свою команду вперед — финны вновь забили с пятака. А уже в концовке встречи Антон Лунделль и Юусо Пярссинен забросили по шайбе уже в пустые ворота россиян — Ярослав Аскаров был заменен на дополнительного игрока на льду.

Сборная России впервые за три года осталась без медалей МЧМ.

ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20. ПОЛУФИНАЛ

Финляндия (U-20) — Россия (U-20) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Лунделл, 25:05, 58:32. Петман, 41:13. Хирвонен, 59:47. — Сафонов, 6:03.