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Решили расстаться Ким Кардашьян и Канье Уэст. В чем причина?

09:43 06.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org
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В июле 2020 года Канье Уэст признался в желании развестись с Ким Кардашьян. Он опубликовал серию постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте, однако затем удалил их.

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«У Ким есть свои работа и проекты, которые важны для нее, а у Канье — свои»

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст находятся на грани развода. Об этом сообщает PageSix.

Источники издания утверждают, что Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса. «Они это скрывают, но они сделали», — уточнил собеседник портала. По его словам, рождественские праздники пара провела раздельно, «чтобы пожить отдельной жизнью и спокойно уладить все, чтобы расстаться и развестись».

В свою очередь, другой источник в окружении музыканта утверждает, что Уэст считает все семейство Кардашьян и их реалити-шоу «невыносимым».

В декабре источник из окружения звезд рассказал, что пара живет разными жизнями. «У Ким есть свои работа и проекты, которые важны для нее, а у Канье — свои», — отметил он, добавив, что жизни Ким и Канье редко пересекаются.

В июле 2020 года Канье Уэст признался в желании развестись с Ким Кардашьян. Он опубликовал серию постов на эту тему в своем Twitter-аккаунте, однако затем удалил их. Позже появились слухи о том, что звездная пара запланировала развод. Анонимный источник, близкий к Кардашьян и Уэсту, рассказал, что инициатором разрыва выступила предпринимательница.

звездные новости развод распад семьи шоу-бизнес Ким Кардашьян Канье Уэст
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