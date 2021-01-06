Хотел посадить трёх невиновных за 43 000 рублей полицейский

Халтуры всё никак не подворачивалось, но в 20-х числах декабря на Никифорова вышел некий Дмитрий Иванов и попросил о помощи.

В Чебоксарах полицейский хотел посадить трёх невиновных

В Чебоксарах полицейский хотел посадить трёх невиновных человек за организацию занятий проституцией. Его просто попросил об этом знакомый за 43 000 рублей.

Заместитель начальника уголовного розыска, подполковник Артур Никифоров, как и другие россияне, хотел заработать перед новогодними праздниками. Халтуры всё никак не подворачивалось, но в 20-х числах декабря на Никифорова вышел некий Дмитрий Иванов и попросил о помощи. Иванову не нравились трое жителей Чебоксар, он хотел их посадить.

Никифоров, как настоящий полицейский, пообещал помочь, причём денег попросил не то чтобы много — для начала всего 43 тыс. рублей. С ними Иванов и пришёл 23 декабря к зданию местного УМВД, чтобы передать новогоднюю премию для подполковника. Правда, праздничное настроение быстро улетучилось, когда к Никифорову подошли его коллеги и шепнули, что на него возбудили уголовное дело.

Никифорову (и троим неизвестным) немного повезло: полицейского взяли до того, как он превысил свои полномочия, поэтому судить его будут просто за взятку в значительном размере.

Организация занятия полицией.

Источник: t.me/bazabazon