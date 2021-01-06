06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Хотел посадить трёх невиновных за 43 000 рублей полицейский

09:34 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Халтуры всё никак не подворачивалось, но в 20-х числах декабря на Никифорова вышел некий Дмитрий Иванов и попросил о помощи.

% name% title
В Чебоксарах полицейский хотел посадить трёх невиновных

В Чебоксарах полицейский хотел посадить трёх невиновных человек за организацию занятий проституцией. Его просто попросил об этом знакомый за 43 000 рублей.

Заместитель начальника уголовного розыска, подполковник Артур Никифоров, как и другие россияне, хотел заработать перед новогодними праздниками. Халтуры всё никак не подворачивалось, но в 20-х числах декабря на Никифорова вышел некий Дмитрий Иванов и попросил о помощи. Иванову не нравились трое жителей Чебоксар, он хотел их посадить.

Никифоров, как настоящий полицейский, пообещал помочь, причём денег попросил не то чтобы много — для начала всего 43 тыс. рублей. С ними Иванов и пришёл 23 декабря к зданию местного УМВД, чтобы передать новогоднюю премию для подполковника. Правда, праздничное настроение быстро улетучилось, когда к Никифорову подошли его коллеги и шепнули, что на него возбудили уголовное дело.

Никифорову (и троим неизвестным) немного повезло: полицейского взяли до того, как он превысил свои полномочия, поэтому судить его будут просто за взятку в значительном размере.

Организация занятия полицией.

Источник: t.me/bazabazon

взятка коррупция полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Во всем виноваты деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рождественский сочельник-2021: создаем дома праздничную атмосферу любви и чуда
10:55 06-01-2021
Рождественский сочельник-2021: создаем дома праздничную атмосферу любви и чуда
Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
10:50 06-01-2021
Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
10:45 06-01-2021
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
БердскПрогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
10:43 06-01-2021
Прогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
10:30 06-01-2021
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
10:20 06-01-2021
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
БердскКрещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
10:14 06-01-2021
Крещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
10:14 06-01-2021
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
10:04 06-01-2021
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России
09:51 06-01-2021
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России