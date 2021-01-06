Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные

Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, в которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CBS News.

"В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - приводит телеканал фразу, которую услышали нью-йоркские авиадиспетчеры в понедельник.

На данный момент не установлено, кто отправлял это сообщение.



По данным телеканала, при том что власти не считают эту угрозу нападения вероятной, они расследуют внедрение в авиационные частоты. Эксперты полагают, что такое внедрение вызывает обеспокоенность, так как оно может затронуть инструкции, которые получают пилоты.По словам источников телеканала, во вторник авиадиспетчерам было направлено сообщение с напоминанием о необходимости незамедлительно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.

Отмечается, что ФБР не прокомментировало этот инцидент и заявило лишь, что относится "серьезно ко всем угрозам, направленным против общественной безопасности". В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили телеканалу, что контактируют с правоохранительными органами.

По словам источников, день, когда неизвестные угрожали совершить атаку, был выбран неслучайно - в среду конгресс должен утвердить результаты президентских выборов.

В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Ираке.