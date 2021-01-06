06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные

10:04 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

ФБР не прокомментировало этот инцидент и заявило лишь, что относится "серьезно ко всем угрозам, направленным против общественной безопасности".

% name% title
Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, в которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия и отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CBS News.
"В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - приводит телеканал фразу, которую услышали нью-йоркские авиадиспетчеры в понедельник.
На данный момент не установлено, кто отправлял это сообщение.

По данным телеканала, при том что власти не считают эту угрозу нападения вероятной, они расследуют внедрение в авиационные частоты. Эксперты полагают, что такое внедрение вызывает обеспокоенность, так как оно может затронуть инструкции, которые получают пилоты.
По словам источников телеканала, во вторник авиадиспетчерам было направлено сообщение с напоминанием о необходимости незамедлительно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.

Отмечается, что ФБР не прокомментировало этот инцидент и заявило лишь, что относится "серьезно ко всем угрозам, направленным против общественной безопасности". В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили телеканалу, что контактируют с правоохранительными органами.
По словам источников, день, когда неизвестные угрожали совершить атаку, был выбран неслучайно - в среду конгресс должен утвердить результаты президентских выборов.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американской базе в Ираке.

капитолий самолет сша теракт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего добиваются?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
10:50 06-01-2021
Когда начнутся и закончатся Святки в 2021 году? Традиции особенного волшебного времени года
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
10:45 06-01-2021
Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины
БердскПрогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
10:43 06-01-2021
Прогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
10:30 06-01-2021
Назвал несерьезной идею списать долги до 3 млн рублей у россиян депутат Госдумы Валерий Гартунг
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
10:20 06-01-2021
Сильные дни по лунному календарю для привлечения денег и любви в каждом месяце
БердскКрещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
10:14 06-01-2021
Крещенские гадания 2021: Проверенные способы гадания на жениха от опытного таролога из Новосибирска в ночь на 7 января
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
10:14 06-01-2021
Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
10:04 06-01-2021
Угрожали влететь на самолете в здание Капитолия неизвестные
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России
09:51 06-01-2021
ТОП-10: Названы лучшие города по качеству жизни в 2020 году в России
Рождественский сочельник у восточных христиан отмечается 6 января 2021 года. Что можно кушать в этот день?
09:50 06-01-2021
Рождественский сочельник у восточных христиан отмечается 6 января 2021 года. Что можно кушать в этот день?