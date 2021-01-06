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Нашла "британский" штамм коронавируса в 41 стране и территории ВОЗ

12:30 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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США занимают первую строчку в мире по числу новых случаев заражения за неделю - 1 325 424.

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В 41 стране и территории обнаружили "британский" штамм коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Нашла "британский" штамм коронавируса в 41 стране и территории ВОЗУмерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионераЕщё 1060 новостей

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 41 стране и территории. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в ночь на среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении. Отмечается также, что штамм коронавируса, известный как "разновидность 501Y.V2", информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен еще в шести других странах/территориях/ районах".

США занимают первую строчку в мире по числу новых случаев заражения за неделю - 1 325 424. Далее в списке - Великобритания (343 784), Бразилия (252 018), Россия (186 539), Индия (136 115), Германия (124 808), Италия (102 442), Турция (98 662), ЮАР (93 978) и Франция (91 595). Больше всего умерших за семь дней зарегистрировано в США (17 239). За ними следуют Бразилия (4 923), Мексика (4 670), Германия (4 494), Великобритания (4 165), Россия (3 728), Италия (3 365), ЮАР (2 654), Франция (2 346) и Польша (2 001).

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Как бороться с заразой?

Аноним, 06 января 2021 12:59
НВР:
Не обращать на неё внимания, не паниковать, отказаться от зомбоящика.

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