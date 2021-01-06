Нашла "британский" штамм коронавируса в 41 стране и территории ВОЗ

В 41 стране и территории обнаружили "британский" штамм коронавируса

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 41 стране и территории. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в ночь на среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении. Отмечается также, что штамм коронавируса, известный как "разновидность 501Y.V2", информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен еще в шести других странах/территориях/ районах".

США занимают первую строчку в мире по числу новых случаев заражения за неделю - 1 325 424. Далее в списке - Великобритания (343 784), Бразилия (252 018), Россия (186 539), Индия (136 115), Германия (124 808), Италия (102 442), Турция (98 662), ЮАР (93 978) и Франция (91 595). Больше всего умерших за семь дней зарегистрировано в США (17 239). За ними следуют Бразилия (4 923), Мексика (4 670), Германия (4 494), Великобритания (4 165), Россия (3 728), Италия (3 365), ЮАР (2 654), Франция (2 346) и Польша (2 001).

Источник: ТАСС