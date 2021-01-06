Причастны к масштабной кибератаке на федеральное правительство хакеры из России, уверена разведка США

В конце прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия.

Разведка США допустила причастность российских хакеров к кибератаке на правительство

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к атакам. По его словам, "любые обвинения России являются абсолютно голословными".

Российские хакеры, "вероятно", причастны к масштабной кибератаке на федеральное правительство США. Такое мнение приводится в распространенном во вторник совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, которые ведут соответствующее расследование.

Проделанная на данный момент "работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы (так в США называют данную масштабную кибератаку - прим. ТАСС) вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети", утверждается в документе.

Там также указано, что менее 10 американских государственных структур пострадали от продолжающейся атаки.

"В настоящее время мы считаем, что это была и остается попытка по сбору разведданных. Мы предпринимаем все необходимые меры с целью понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом", - говорится в документе.

Американская разведка "на данный момент обнаружила менее 10 правительственных структур США", которые пострадали от кибератаки. Всего же продолжающаяся атака затронула порядка 18 тыс. клиентов американской компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов. В заявлении не указывается, кто именно пострадал.

"Это серьезная кибератака, которая потребует постоянных и целенаправленных усилий для исправления нанесенного ущерба", - указали авторы документа. Расследование, которое возглавляет ФБР, продолжается.

Хакерские атаки в США

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В конце прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Между тем президент США Дональд Трамп подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, уходящая администрация президента США Дональда Трампа своими заявлениями о причастности РФ к хакерским атакам лишь портит двусторонние отношения и мешает новому главе Белого дома Джозефу Байдену наладить сотрудничество с Москвой. Она добавила, что тема приписываемых РФ хакерских атак продолжает занимать одно из центральных мест во внутриполитической борьбе в США. При этом, как указала Захарова, Москва подтверждает свою готовность контактировать по вопросам международной информационной безопасности с любым американским президентом.

Источник: ТАСС