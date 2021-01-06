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Выплатят 100 млрд рублей бедным россиянам пол соцконтракту. Заявил Путин 5 января 2021 года

10:14 06.01.2021 Фото: Кремлин
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Этот инструмент призван решать несколько проблем, которые связаны и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации.

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Этот инструмент призван решать несколько проблем, которые связаны и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации.

Еще один очень короткий момент, Владимир Владимирович, о котором я хотела сказать, пользуясь тем, что здесь присутствуют уважаемые губернаторы. Надеюсь, те, кто не присутствуют, тоже нас слышат. С 1 января 2021 года по всей стране тоже по Вашему поручению, данному во исполнение Послания 2020 года, стартует социальный контракт. В 2020 году он реализовывался в пилотном режиме в 21 регионе страны. Этот инструмент призван решать несколько проблем, которые связаны и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. Мы на него затрачиваем в предстоящие три года достаточно серьезные финансовые ресурсы. За счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов это почти 100 миллиардов рублей.

И я хотела бы просить регионы, чтобы они активно включились в эту работу, поскольку каждый регион уже практически полностью представляет, с каким контингентом людей предстоит работать. Эта тема очень важная, особенно в сегодняшних условиях, когда за чертой бедности находится еще достаточное количество наших граждан.

Источник: Кремлин

бюджет выплата малоимущим соцконтракт трудная ситуация
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