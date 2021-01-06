Обвинили в тайной вакцинации от коронавируса политиков Украины

На Украине рассказали о "тайной" вакцинации политиков

Глава редакционного совета портала "Обозреватель", президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил в своем блоге, что украинские политики начали "тайно" вакцинироваться от COVID-19.

По его информации, в конце декабря в страну чартерным рейсом была "тайно" завезена партия вакцины Pfizer, при этом препарат "пронесли" якобы без таможенного оформления, "прикрываясь паспортом какого-то депутата".

"По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - заявил Бродский.



Он добавил, что за два этапа вакцинирования эти политики заплатили по две с половиной тысячи евро (около 220 тысяч рублей), в то время как в Европе цена двух доз препарата составляет 30 евро (около 2,7 тысячи рублей).

В середине декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Однако на данный момент вакцинация на Украине не началась, ни одна партия препаратов в страну не доставлена.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.

Как указывал президент Владимир Путин, возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.

Источник: РИА Новости