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Рассказал о праве Пенса отменить итоги голосования выборщиков Трамп

12:45 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вице-президент США добавил, что продолжит рассматривать данный вопрос.

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Пенс сообщил Трампу, что не имеет права отклонить итоги голосования выборщиков

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что, вероятно, не обладает полномочиями для пересмотра результатов прошедших 3 ноября выборов главы государства. Об это сообщила в своей электронной версии газета The New York Times.

По словам ее источников, Пенс уведомил Трампа об этом во время совместного обеда. До этого американский лидер написал в Twitter, что "у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом". Как отмечается в материале, Пенс также добавил, что продолжит рассматривать данный вопрос.

По сведениям издания, Трамп хочет, чтобы у избирателей в итоге сложилось впечатление, что победа "была украдена" у него.

Пенс ранее приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.

выборщик сша
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