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Прогноз погоды на январь 2021: Когда потеплеет в Сибири, стала известна дата

10:43 06.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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7, 8 и 9 января в светлый праздник и в начале святочной недели будет облачно, но мороз ослабнет.

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К концу января потеплеет

Мороз в начале 2021 года не позволил бердчанам как следует отдохнуть: покататься на лыжах, погулять по лесу, порыбачить. Температура опускалась ниже 30 градусов мороза, ночью до минус 36. К Рождеству морозы в Новосибирской области спадут. 6 января ясно, без осадков, температура минус 24, 27 днем и минус 28, 30 ночью. Ветер северный, слабый.

7, 8 и 9 января в светлый праздник и в начале святочной недели облачно и мороз ослабнет, сообщает сервис Яндекс. Погода. Днём до 22 мороза, ночью местами до 26 градусов. 8 января ветер поменяет направление с северного на юго-восточный и южный и потеплеет.

К середине января, 10-14 числа обещают снег и температуру днем и ночью в районе 12-15 градусов ниже ноля. Ветер переменный. А с 15 января и до конца месяца снег прекратится, будет облачно с прояснениями, температура днём минус 12-18 градусов, ночью около 20 ниже ноля. Ветер переменный с юго-восточного на южный, юго-западный.

погода прогноз январь 2021
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