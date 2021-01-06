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Вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия республиканцы

12:15 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее демократы опережали республиканцев.

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На выборах в Сенат республиканцы вышли вперед после подсчета 70% голосов

Республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер получили небольшое преимущество в штате Джорджия во втором туре выборов в Сенат, от исхода которых зависит баланс сил в верхней палате Конгресса США. Такие предварительные оценки привел во вторник телеканал Fox News.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки примерно 72% бюллетеней, Пердью получает около 50,8% голосов, его соперник - демократ Джон Оссофф - 49,2%. У Леффлер 50,3% голосов, а у ее соперника - демократа Рафаэля Уорнока - 49,7%. Ранее демократы опережали республиканцев.

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам прошедших 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.

В Джорджии на кону сразу два мандата. От исхода голосования в штате будет зависеть расклад сил в верхней палате американского законодательного органа. Если победу по его итогам одержат демократы Оссофф и Рафаэль Уорнок, оспаривающие мандаты республиканцев Пердью и Келли Леффлер, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

В случае сохранения хотя бы одного из двух сенатских мандатов в Джорджии, республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.

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