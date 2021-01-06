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Умерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионера

12:00 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это не первое сообщение о летальном исходе после прививки от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Норвегии два постояльца дома престарелых скончались через несколько дней после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, передает телерадиокомпания NRK.
Сообщение об этом во вторник поступило в норвежское агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения. Агентство начало проверку, специалисты выясняют, имеет ли процедура отношение к смерти пожилых людей.

"Необходимо выяснить, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, что они скончались через небольшой промежуток времени после вакцинации", — приводит NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

Как отмечает телекомпания, каждую неделю в норвежских домах престарелых умирает порядка 400 человек. Пока неизвестно, были ли у скончавшихся какие-либо заболевания.
Это не первое сообщение о летальном исходе после прививки от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Накануне стало известно, что после вакцинации препаратом BNT162b2 умерла португальский врач Соня Асеведо. Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли быть причиной смерти.
При этом вакцина Pfizer/BioNTech стала первым препаратом от COVID-19, одобренным властями Евросоюза.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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