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Простились с народным артистом Владимиром Кореневым в Москве

10:56 06.01.2021 Фото: © SPUTNIK / MIHAIL MOKRUSHIN
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Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Актера похоронят на Введенском кладбище.

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Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни

Прощание с актером Владимиром Кореневым завершилось во вторник в Москве в Электротеатре Станиславский, сообщили в пресс-службе театра.
"Прощание с Владимиром Борисовичем завершилось", - сообщили в пресс-службе.
Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Актера похоронят на Введенском кладбище.

Коренев родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС и сразу, по приглашению Михаила Яншина, поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).
Широкую известность Коренев получил, снявшись в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества, "Освобождение". Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине "Человек-амфибия". Также Коренев занимался преподавательской деятельностью, более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

актер прощание скончался Владимир Коренев
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