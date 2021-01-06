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Продлили локдаун до 31 января власти Германии

11:21 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в частности, заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз.

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Власти Германии договорились продлить действие локдауна до 31 января

Федеральное и региональные правительства Германии договорились продлить общенациональный режим жестких ограничительных мер до 31 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель отметила, что динамика заболеваемости по-прежнему остается высокой. Со ссылкой на экспертов она указала, что "больницы работают в условиях повышенной нагрузки". Кроме того, канцлер обосновала необходимость "острожной" политики "британской" мутацией коронавируса.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - заявила она по итогам совещания с главами регионов, на котором согласовывалась дальнейшая политика по борьбе с коронавирусом.

Так, новым ограничением по сравнению с режимом, действовавшим с 16 декабря, станет дальнейшее ограничение контактов. Ранее можно были проводить частные встречи компаниям до пяти человек, представляющим два домохозяйства, теперь такие встречи можно проводить только двум лицам.

В Германии со 2 ноября действует общенациональный режим ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в частности, заведения общепита перешли на работу путем доставки еды или через самовывоз. С 16 декабря ограничительные меры были ужесточены, в частности, закрылись непродовольственные магазины, прекратили работу парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, введены ограничения на собрания. Эти меры, которые в порядке исключения смягчали в праздничные дни, были рассчитаны до 10 января.

Источник: РИА Новости

COVID-19 Германия коронавирус пандемия
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