Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео

Специалисты отобрали останки погибшей хищники, которые уже доставлены в уссурийскую лабораторию для исследования.

Житель ЕАО задушил руками напавшую на него волчицу

Срочное межведомственное совещание провели сегодня в правительстве Еврейской автономной области в связи нападением волчицы на местного жителя.

Инцидент произошел на днях в селе Новотроицкое Ленинского района.

Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками. Кто-то снял схватку человека и зверя на камеру и выложил в интернет.

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3 января совместная группа райветстанции, общества охотников и рыболовов ЕАО выехала на место происшествия. Специалисты отобрали останки погибшей хищники, которые уже доставлены в уссурийскую лабораторию для исследования.

В этот же день ветеринары провели вынужденную вакцинацию против бешенства крупного рогатого скота, лошадей и всех собак.

По словам заместителя начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Константина Лощилова, с ноября прошлого года волки несколько раз выходили в населенные пункты, они бросались на домашних животных, было зафиксировано одно нападение на человека.

Эксперты называют такое поведение зверей нетипичным, объясняя его дефицитом корма в естественной среде обитания и бешенством.

Лощилов также сообщил, что в ходе мониторинга, проведенного в январе - феврале минувшего года, в регионе было зафиксировано превышение допустимой численности волков. В связи с этим специалисты природоохранных ведомств призвали активизироваться жителям на своих охотничьих угодьях.

С 2020 года в регионе приступили к вакцинированию диких животных от бешенства, в наступившем году эта работа продолжится. Как отмечают специалисты, вакцинопрофилактика является одним из самых эффективных методов борьбы с этой опасной болезнью.