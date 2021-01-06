Пособия с 3 до 7 лет 2021: Кому придут на детей 5 700 рублей, 8 500 рублей и 11 300 рублей в январе, ответил Путин 5 января

Главные чиновники России обсудили много вопросов, но большинство россиян волновал один вопрос — когда семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать повышенное пособие на детей. Это относительно новое пособие. Оно начислялось начиная с 1 января 2020 года и уже в июне россияне получали пособие за 6 месяцев 2020 года.

Не все дети смогут рассчитывать на повышенное пособие от Путина

В канун Рождества Христова президент Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

Главные чиновники России обсудили много вопросов, но большинство россиян волновал один вопрос — когда семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать повышенное пособие на детей. Это относительно новое пособие. Оно начислялось начиная с 1 января 2020 года и уже в июне россияне получали пособие за 6 месяцев 2020 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня дети от 3 до 7 лет включительно получает пособие в размере половины прожиточного минимума на ребенка. Но только при условии, если в семье среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Как и все выплаты, которые вводились в 2020 году, пособие назначалось по принципам «социального казначейства», то есть родителям достаточно было подать одно заявление. Его можно было подавать электронно через портал госуслуг или лично в МФЦ и органах соцзащиты. Помощь была назначена семьям на 4 750 000 детей. На эти выплаты из федерального бюджета было выделено почти 213 миллиардов рублей.

Сегодня в целом по стране размер пособия равен 5 500 рублей. В Новосибирской области — 6 018 рублей. Однако уровень прожиточного минимума в 2021 году изменится. С января 2021 размер прожиточного минимум на детей станет равен 11 303 рублей.

17 декабря во время большой пресс-конференции Путин заявил -пособие нужно удваивать. Как и кому, стало известно 5 января 2021 года. «Курьер. Среда. Бердск» объясняет, что такое трехступенчатая система начисления пособия простыми словами.

Слова Путина

- В конечном-то счёте цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера. Кроме того, обращаю внимание, что с 1 января текущего года по-новому должна заработать наша мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет. Мы с Татьяной Алексеевной ( Голиковой — прим. Ред. ) много раз эту тему обсуждали. А именно: если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход, - сказал Путин 5 января.

Кому половинку, а кому 75%

Однако у Антона Котякова и Татьяны Голиковой свое видение того, как и кому платить пособие.

Так, анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты.

- Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка, - сказал Коятков.

Стандартным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Эти деньги продолжать получать бедные семьи с детьми. В 2021 году сумма будет равна 5 651 рублю. Меньше на 366 рублей по сравнению с 2020 годом.

Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Или 8 477 рублей в Новосибирской области.

Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. То есть 11 303 рублей.

Кстати, этот момент смутил Путина. Ведь ранее речь шла о едином подходе к выплате двойного пособия. Просто посчитали, что это будет более тонкая, более адресная настойка системы, спросил он у Голиковой.

Как выяснилось, практически весь 2020 год чиновники вели работу по выверке и созданию всех информационных систем и понимания ситуации, что действительно происходит. Оказалось, что количество детей, которые реально нуждаются в деньгах, существенно больше, чем предполагалось.

- Помните, мы обсуждали тему еще со 100-рублевыми пособиям, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны, и, безусловно, когда средний уровень пособия оказался по стране 5900 рублей, то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно большим. Делаем так называемую тонкую настройку: обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа – 75% и 100%, - ответила Голикова.

Новые правила подсчета доходов

При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся.

Когда придут деньги

Однако есть нюанс: заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.

Те родители, которые уже получает ежемесячную выплату на детей, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

Что интересно, одновременно предлагается усилить адресный характер этой меры поддержки и учитывать при назначении не только официальные доходы семьи, но и ее имущество. Как это будет происходить — пока что вопрос открыт.

Всего в 2021 году на пособия для бедных семей потратят в 2021 году 276 миллиардов рублей, в 2022-м – 295 миллиардов, в 2023-м – 297 миллиардов рублей.

Указ, закрепляющий такой подход, в ближайшее время будет президентом России Владимиром Путиным.