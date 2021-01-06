06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками

12:09 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Судно дрейфует в восточном направлении.

% name% title
Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

В Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находятся 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф.

По словам собеседника агентства, капитан доложил, что ход был потерян из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении.

Помимо 60 членов экипажа, на борту находятся 600 тонн улова. Развернута спасательная операция, в район бедствия следует спасательное судно, ему надо преодолеть около 700 километров.

28 декабря в Баренцевом море произошло крушение рыболовного судна «Онега», на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Перед крушением моряки успели включить аварийный буй, после чего судно перевернулось и затонуло. В МЧС считают, что причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей, в Росрыболовстве выдвинули версию о сочетании неблагоприятной погоды и нарушения техники безопасности зимой. Возбуждено уголовное дело.

По мнению представителей экстренных служб, большинство из 17 пропавших моряков остались на борту «Онеги» на глубине 130 метров. 4 января поисковые работы прекратили, пострадавших и объекты поиска не обнаружили.

дрейф рыбак судно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все обойдется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С рождеством 2020 картинки необычайной красоты
12:20 06-01-2021
С рождеством 2020 картинки необычайной красоты
БердскВыпал снег в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске. КБУ топит исправно, заявил вице-мэр Владимир Захаров
12:16 06-01-2021
Выпал снег в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске. КБУ топит исправно, заявил вице-мэр Владимир Захаров
Вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия республиканцы
12:15 06-01-2021
Вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия республиканцы
Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
12:15 06-01-2021
Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками
12:09 06-01-2021
Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками
Когда выйдет полноценная версия игры Cyberpunk 2077, стало известно
12:07 06-01-2021
Когда выйдет полноценная версия игры Cyberpunk 2077, стало известно
БердскБогослужения на Рождество пройдут в храмах Бердска. Смотрите расписание
12:05 06-01-2021
Богослужения на Рождество пройдут в храмах Бердска. Смотрите расписание
Умерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионера
12:00 06-01-2021
Умерли после прививки от коронавируса Pfizer два пенсионера
Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке
11:51 06-01-2021
Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке
Цены на квартиры вырастут в 2021 году в России
11:50 06-01-2021
Цены на квартиры вырастут в 2021 году в России