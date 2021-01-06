Потеряло ход в Охотском море судно «Герои Даманского» с 60 рыбаками

Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

В Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находятся 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф.

По словам собеседника агентства, капитан доложил, что ход был потерян из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении.

Помимо 60 членов экипажа, на борту находятся 600 тонн улова. Развернута спасательная операция, в район бедствия следует спасательное судно, ему надо преодолеть около 700 километров.

28 декабря в Баренцевом море произошло крушение рыболовного судна «Онега», на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Перед крушением моряки успели включить аварийный буй, после чего судно перевернулось и затонуло. В МЧС считают, что причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей, в Росрыболовстве выдвинули версию о сочетании неблагоприятной погоды и нарушения техники безопасности зимой. Возбуждено уголовное дело.

По мнению представителей экстренных служб, большинство из 17 пропавших моряков остались на борту «Онеги» на глубине 130 метров. 4 января поисковые работы прекратили, пострадавших и объекты поиска не обнаружили.